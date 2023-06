Aljamain Sterling compara relação do UFC com pai distante e zomba do treinamento de Sean O’Malley

Uma rápida reviravolta no título e adversário favorito não são novidade para Aljamain Sterling, então sua luta principal do UFC 292 com Sean O’Malley é mais do mesmo.

Sterling acredita que seu promotor de longa data tem feito tudo o que pode para impedi-lo de subir ao topo, mesmo quando ele se prepara para encabeçar seu segundo pay-per-view do UFC em três meses.

A atração principal de 19 de agosto não é apenas uma corrida para a próxima luta de Sterling. Para ele, representa outra chance de negar seus céticos mais poderosos, derrotando um oponente que ele diz ter recebido tratamento favorável.

“Estou olhando para ele e vendo o que ele está fazendo com os caras”, disse Sterling na quinta-feira no podcast de vídeo “BS” de Jake Paul. “Ele está lutando contra caras que estão parados, bem na frente dele. Ele toma seu tempo, deixa que eles escolham suas tacadas, e então ele escolhe suas tacadas e estabelece as melhores tacadas. Eu fico tipo, se você pega um cara que está realmente tentando lutar com ele, é uma luta diferente, cara. … Você pega um cara com um pé bom, não é a mesma luta, cara.

“Então coisas assim me incomodam, e não é por causa dele. Eu quase sinto que talvez o UFC seja quase como meu pai, sabe. Então eu olho para eles como meu pai, onde eu quase sinto que preciso provar algo para o pop, para ser como, ‘Oh sim, você pensa isso, ‘eu vou te mostrar, filho da puta,’ para mim.”

Até agora, Sterling fez exatamente isso. Em junho, ele quebrou o recorde de mais defesas de título peso-galo consecutivas em 3 com uma divisão sobre o ex-campeão do UFC Henry Cejudo no UFC 288. Muitos previram que o wrestling de Cejudo seria demais para o campeão de 33 anos. Em vez disso, Sterling igualou e superou o medalhista de ouro olímpico.

Sterling atribuiu a resistência mental necessária para alcançar tais feitos em parte a uma educação rude. Ele disse que seu pai era praticamente ausente, um “farmacêutico de rua” que repetidamente abusava dele e usava utensílios domésticos improvisados ​​para espancá-lo. Certa vez, ele disse que uma pancada na cabeça o deixou com um zumbido do qual ele se lembra até hoje.

Vários oponentes de Sterling no octógono o irritaram, principalmente o ex-campeão Petr Yan, a quem ele derrotou por desqualificação para conquistar o cinturão peso-galo (mais tarde ele o defendeu com uma decisão sobre o ex-campeão russo). O’Malley, no entanto, deu a ele ainda mais vontade de prevalecer.

“Eu senti que o UFC o tinha como uma galinha dos ovos de ouro que faria todos esses ovos para eles”, disse Sterling. “E eu não sei, eu estava tipo, ‘Cara, ele não é tão bom quanto vocês pensam.’”

O’Malley derrotou Yan em outubro passado para abrir caminho para uma chance pelo título. Ele enfrentou Sterling no octógono após o UFC 288, quase iniciando uma briga quando o companheiro de equipe de Sterling, o peso galo Merab Dvalishvili, agarrou sua jaqueta.

A popularidade de O’Malley levou a vagas regulares nos principais cards dos pay-per-views do UFC. Sterling planeja mostrar ao mundo que não se correlaciona com talento.

“Isso é o que me faz continuar”, disse ele. “É isso que me faz acordar de manhã e é isso que me leva à academia e aumentar as horas. Isso, há momentos em que faço esses exercícios de tanque de tubarão – farei oito rodadas. Tipo, esse é o tipo de mentalidade e esse tipo de guerra para o qual estou me preparando quando entro nessas lutas. Tipo, eu chego pronto e ele está fazendo toda essa merda de hippie estranho respirando em um balão de touros ***.

O’Malley foi flagrado usando um dispositivo semelhante a um balão que supostamente ajuda os atletas a respirar melhor durante o desempenho. Sterling zombou do dispositivo e disse que confia na resistência da velha escola de um lutador treinado.

“Você sabe o que eu estou fazendo, porra? Estou fazendo outra porra de round, outra porra de round de grappling”, disse ele. “Isso é m**** de verdade. O que ele está fazendo? Eu estou tipo, o que diabos você está fazendo, mano?”

Sterling tem uma alta de -375 como favorito para defender seu título em 19 de agosto em Boston. O’Malley é um azarão de +200 na maioria das linhas.

Você pode assistir a entrevista completa de Sterling abaixo.