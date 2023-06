Aljamain Sterling reage à ‘doninha suja’ Henry Cejudo se retirando do UFC 292

Aljamain Sterling tem uma mensagem para Henry Cejudo: não fale por falar se você não consegue fazer o que é.

Na quinta-feira, Cejudo desistiu oficialmente da luta planejada contra Marlon Vera no UFC 292, alegando uma ruptura no ombro direito que não quer arriscar agravar. Vera ficou compreensivelmente chateada com o desenvolvimento, mas talvez menos esperada fosse a resposta do campeão peso-galo do UFC à notícia da lesão de Cejudo. Na sexta-feira, Sterling postou um vídeo contundente em sua página do YouTube, criticando Cejudo pelos comentários feitos sobre o campeão enquanto ele estava aposentado.

“Henry Cejudo está fora dessa luta. ‘O selvagem!’ Lembre-se disso? O selvagem? Mandando mensagem para Dana [White] dizendo: ‘Se aquele filho da puta não quiser lutar, eu aceito a luta?’ Não é engraçado como agora os papéis se invertem e esse ‘pequeno selvagem’ não é mais um selvagem? Muito interessante”, disse Sterling. “Para mim, chamo isso de ser uma doninha suja. Você tenta menosprezar meu nome na frente dos fãs e fazer parecer que eu não quero lutar, tanto faz, ‘a luta não foi tão ruim assim, então você deveria se virar’. Pessoal, falo por experiência, por experiência de campeonato, defendendo várias vezes… é muito, muito diferente se preparar 25 minutos versus 15 minutos.

“Henry queria ser esse cara grande e durão e mentir para os fãs e fazer parecer que ele estava lá para vencer, yay! Mas agora olhe. Em vez disso, você parece um palhaço tentando fingir que é algo que não é. Você é humano, mano. Eu sou humano. Eu pelo menos revelei na frente porque não queria roubar o dinheiro suado dos fãs, porque queria verificar minhas lesões e lutei contra você com minhas lesões antes de entrar no octógono! Então, quem é realmente o selvagem? Quem é realmente construído assim? Porque claramente, meu caro, não é você. Respeitosamente.”

Após a defesa do título peso-galo sobre Dominick Cruz no UFC 249, Cejudo se aposentou do esporte por três anos. Mas, embora estivesse aposentado, Cejudo repetidamente fez aberturas para retornar, derrotando Sterling como campeão. Os dois finalmente se enfrentaram no início deste ano no UFC 288, onde Sterling venceu por decisão dividida, mantendo o título. Na sequência, Cejudo deu a Sterling seus adereços, mas “The Funk Master” está menos disposto a deixar o passado para trás.

“Eu simplesmente não gosto que as pessoas tentem jogar sujeira no meu nome e depois tentem agir como se tudo fosse bom e conveniente porque, mano, não é”, disse Sterling. “Não faça isso. Isso é uma má aparência. Não faça isso. Se você vai falar assim, você tem que andar. Eu sei que o ‘Chito’ está apertado porque essa é uma luta que ele estava muito, muito ansioso. Ele me disse pessoalmente. Nós já tivemos nossas idas e vindas, mas ele me disse depois de sua [Cory] Luta de Sandhagen, ‘Por favor, eff essa pequena mãe effer up.’ E eu disse ‘peguei você’. É alguém com quem ele disse que realmente quer lutar, especialmente por toda a conversa de merda que ele teve enquanto estava à margem.

“Lembre-se, esse cara ficou fora por três anos, cuidando de todas aquelas lesões, fazendo todas essas coisas com células-tronco… Pessoal, eu lutei com um labrum rompido no circuito regional. Lutei sete lutas profissionais. Sim, o nível de competição não era o mesmo, você pode argumentar, mas eu fiz. Aqui estou, pronto para competir e fazer essa caminhada mais uma vez, embora não seja o ideal para mim. Acho que isso é um selvagem, quando você olha para um selvagem. Então, quando você falar sobre selvageria, certifique-se de ser correto e não erre quando estiver falando sobre o rei.”

Enquanto Cejudo está fora do UFC 292, Sterling não. O campeão peso galo vai defender seu título contra Sean O’Malley na luta principal, que acontece no dia 19 de agosto no TD Gardens, em Boston.