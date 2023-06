Amanda Nunes chama futuros cinturões do UFC em suas categorias de ‘falsos’ e duvida que Julianna Pena seja campeã novamente

Amanda Nunes está fechando a porta para qualquer conversa de retorno – e qualquer conversa de seus supostos rivais.

“A Leoa” saiu em seus próprios termos no sábado no UFC 289 em Vancouver, após uma vitória por decisão unânime em cinco rounds sobre Irene Aldana no evento principal. Após a sexta defesa bem-sucedida de seu título até 135 libras (a primeira de seu segundo reinado), a campeã de duas divisões colocou seus títulos peso-galo e peso-pena no octógono junto com suas luvas para sinalizar sua aposentadoria.

Mais tarde, um radiante Nunes foi questionado se havia algo que a convencesse a lutar novamente, ao que ela respondeu que não importa o que aconteça, ela sempre será a verdadeira campeã do UFC em suas categorias de peso.

“Não, vou ficar com o cinturão em casa comigo”, disse Nunes na coletiva pós-luta da noite. “Esse vai ser o falso. Vai ser falso para sempre. Quem quer que pegue o cinturão agora, vai ser só, tipo, fingindo que tem. Então eu fui. Estou bem. Eu fiz tudo, tudo está resolvido na minha vida.

“Obrigado ao UFC, eles cuidaram muito de mim e sempre vão cuidar de mim. Então eu vou estar por aqui. Se eu não fizer nada, ainda vou subir e descer só para estar por perto, porque amo muito esse esporte e fiz de tudo para ser o melhor. E eu provei isso esta noite. Eu me aposentei com meus dois cinturões.”

Por qualquer definição, Nunes limpou a competição durante seu reinado de seis anos no topo de duas divisões, com vitórias notáveis ​​sobre Aldana, Julianna Peña, Germaine de Randamie, Holly Holm, Cris Cyborg, Valentina Shevchenko, Ronda Rousey e Miesha Tate. Qualquer uma dessas vitórias teria sido o ponto de exclamação de uma carreira fantástica, mas ter todas elas dá a Nunes um caso hermético para ser considerada a melhor mulher que já vimos competir no MMA.

Isso deixa grandes sapatos a serem preenchidos, e Nunes não está particularmente preocupado com quem se apresenta para tentar.

“Sinceramente, quero estar lá apenas para assistir”, disse Nunes. “Para mim, agora eu realmente não me importo. Eu venci todos eles, então não sobrou nada. Se alguém conseguir esse cinturão agora, é só para tê-lo, porque fiz de tudo nessa categoria. Essa divisão acabou. Todos eles. Eu venci todas as garotas lá fora, todas as melhores garotas, então eu só quero assistir de fora agora o que vai acontecer. Estarei lá, com certeza.”

A adversária de Nunes por duas vezes pelo título, Peña, a única mulher a derrotar Nunes durante seu reinado no campeonato, imediatamente foi às redes sociais após a aposentadoria de Nunes para acusá-lo de se esquivar dela. Peña foi originalmente escalado para lutar contra Nunes em uma trilogia no UFC 289 antes de ser forçado a desistir devido a uma lesão na costela. Os dois lutaram anteriormente no UFC 269, onde Peña marcou uma finalização chocante no segundo round sobre Nunes, e em uma revanche imediata no UFC 277, onde Nunes recuperou o título com uma derrota por cinco rounds sobre Peña.

Questionado sobre os comentários de Peña, Nunes só conseguiu rir.

“Oh meu Deus, o que posso dizer sobre essa garota?” disse Nunes. “Ela deveria estar aqui. Eu deveria vencê-la esta noite novamente. Ela é que se machucou no treino, quebrou as costelas, o que eu vou fazer?

“Se fosse Julianna Peña [I was fought against] esta noite, eu não me aposento. Porque eu quero lutar contra alguém que eu nunca lutei antes de se aposentar. Esta noite, não teria sido a noite. Eu teria derrotado Julianna e depois lutado contra Aldana ou qualquer outra coisa e depois me aposentado”.

Nunes foi então questionada à queima-roupa se ela achava que Peña poderia ganhar o título novamente, e sua resposta foi direta, para dizer bem.

“Não”, disse Nunes. “Eu não acho. Acho que Aldana pode vencê-la. Sinto-me como [Peña] teve sorte naquela luta contra mim. Ela sabe que eu não estava preparado, mas provei na segunda luta e não acho que ela vai ser campeã. Ela não está pronta. Ela não está pronta para ser uma campeã.”