Amanda Nunes cogitou aposentadoria, mas não aguentou sair com Julianna Pena como campeã

Amanda Nunes admite que logo após perder o cinturão peso-galo para Julianna Pena, ela pensou seriamente em se aposentar.

Sua invencibilidade de 12 lutas e seis anos havia sido quebrada, e certamente não havia mais nada para ela provar depois de reinar como campeã simultânea de duas divisões do UFC. Na verdade, Nunes venceu todas as mulheres que já conquistaram o ouro do UFC no peso galo ou no peso pena.

Então, uma dura constatação tomou conta de Nunes como um balde de água fria, e ela imediatamente mudou de ideia.

“Decidi não me aposentar, porque se eu me aposentar, deixo meu cinturão com Julianna”, disse Nunes durante o media day do UFC 289. “Sem chance. Sem chance. Pode ser com outra pessoa, mas com Julianna, não.

O revés de 2021 foi uma derrota particularmente difícil para Nunes, porque ela sabia no fundo que era muito melhor do que Pena. Mas ela também teve indiscutivelmente uma das piores atuações de sua carreira, e isso lhe custou o título do UFC.

Nunes demorou para perceber que tudo deu errado para ela naquela noite e, aparentemente, as estrelas estavam perfeitamente alinhadas para que Pena conseguisse a vitória.

“Eu sei que poderia chutar a bunda dela a qualquer momento que eu quisesse”, disse Nunes. “Era para ela ganhar naquele dia, era para eu cometer os erros que cometi para lutar sem estar em boa forma, e paguei por isso, e nunca mais vou fazer isso. Nunca, nunca, nunca.

“Fiquei um pouco confuso, mas coloquei o pé no chão, cheguei em casa e estava tudo pronto. Minha mentalidade estava pronta para recuperar o cinturão e nunca mais perder.”

Nunes provou seu ponto com uma decisão unânime desequilibrada sobre Pena em uma revanche, tornando-a novamente a campeã peso-galo do UFC.

Nunes não suportava a ideia de que Pena achava que ela era a melhor lutadora, o que só aumentava seu desejo de voltar e vingar a derrota anterior.

“Ela não é tão boa assim”, disse Nunes sobre Pena. “Isso foi mais difícil de engolir. Ela é louca. Ela vai para frente e dá socos, e sendo dura, ela tem o cinturão. Ela pode ser atingida. De jeito nenhum.

“Eu sabia que vou voltar lá e pegar aquele cinturão de novo. Na segunda luta, eu sabia que ia recuperar o cinturão e consegui”.

Uma trilogia foi originalmente marcada para o UFC 289, mas Pena sofreu uma lesão na costela que a forçou a sair do card, e ela foi substituída por Irene Aldana.

Se tudo der certo contra Aldana no sábado e Nunes defender seu título com sucesso, há uma boa chance do UFC querer marcá-la contra Pena novamente.

Pelo que vale, ela dá as boas-vindas a essa luta, mas realmente não vê Pena oferecendo um desafio legítimo nunca mais.

“Vou lutar com ela de novo depois disso, sem problemas”, disse Nunes. “Ela me faz melhor. Isso é MMA. Se ela continuar com o estilo dela, sinto muito, você irá embora em breve.

“Estou evoluindo o tempo todo. Sim, eu posso atacar. Eu posso lutar com você. Meu wrestling é melhor que o seu. Meu terreno é melhor que o seu. Se você atacar qualquer coisa, eu posso defender. Eu sou mais forte. Então eu sou melhor do que você em todos os lugares. Você se foi.”