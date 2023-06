Amanda Nunes se aposenta após vitória sobre Irene Aldana no UFC 289

Amanda Nunes está deixando o MMA no auge de suas forças.

A única atual campeã de duas divisões do UFC anunciou sua aposentadoria no sábado, ficando no topo depois de adicionar outra defesa de título impecável ao seu currículo no evento principal do UFC 289. Por seu canto do cisne, Nunes dominou Irene Aldana para vencer uma decisão unânime desequilibrada e marcar a sexta defesa de seu cinturão peso-galo em seus dois reinados de título. Todos os três juízes marcaram a luta com uma raspagem limpa a favor de Nunes, 50-44, 50-44, 50-43.

“Minha mãe estava me pedindo tanto para fazer isso por tanto tempo, ela não aguenta mais”, disse Nunes depois de colocar seus dois títulos do UFC no centro do octógono ao lado de suas luvas. “Minha parceira também, Nina, ela esteve tanto comigo durante toda a minha carreira, ela está grávida agora e estamos nessa estrada há tanto tempo. Decidi agora que ainda sou jovem o suficiente para aproveitar tudo o que fiz. Tenho que viajar, quero estar com minha família. Tenho que passar mais tempo com minha família no Brasil também.

“Deixei eles tão jovens para vir para cá e perseguir o sonho e tudo, nunca tive dúvidas de que seria campeão. Mas quando me tornei campeão, foi inacreditável. Um bicampeão também.”

Foi um desempenho final impecável para Nunes (23-5), que reafirmou seu domínio sobre a divisão feminina de 135 libras mais uma vez, batendo Aldana em todas as cinco rodadas.

O campeão nunca esteve em apuros, esmagando uma tentativa de Aldana com uma mistura de perspicácia em pé e magia no tatame. Nunes superou o talento mexicano por 142-41 em golpes significativos, venceu a batalha de queda por 6-0 e acertou 53 por cento de suas tentativas de golpe significativas em comparação com o total insignificante de 28 por cento de Aldana.

O melhor chute de Aldana veio no início do primeiro round, quando ela quebrou Nunes com um contra-ataque oportuno à direita, no entanto, o futuro membro do Hall da Fama apenas comeu e continuou seu ataque.

Nunes, 35, agora sai do MMA como a lutadora mais condecorada da história do UFC e uma das campeãs mais condecoradas a amarrar um par de luvas de quatro onças, independentemente do sexo.

“Eu vim de uma cidade pequena do Brasil, o nome é Pojuca, ninguém sabe onde fica no Brasil, mas cheguei aqui”, disse Nunes. “Fui campeão e o único campeão que o Brasil tem até hoje. … vou embora, obrigado!”