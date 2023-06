Amazon Prime Day 2023: quando é, quais são as grandes pechinchas e como conseguir os melhores descontos?

Tele faz contagem regressiva para Amazon Prime Day 2023 está ligado. A grande festa das pechinchas terá início à meia-noite de 10 a 11 de julho e prolonga-se até ao dia 12 do mesmo mês.

Uma oportunidade de comprar a preço de banana centenas de produtos de moda, beleza, esportes, tecnologia, casa, brinquedos, etc…. Se existe, está na Amazon e você poderá encontrar com desconto.

Mas não serão ofertas quaisquer, a gigante do e-commerce vai com tudo para seu grande evento e está reunindo as melhores vendas do ano. Embora ainda não saibamos exatamente quais produtos terão os maiores descontos, podemos dizer que marcas de destaque como Samsung, Cecotec, Xiaomi, Dodot, Garmin, Sony, Lenovo, Vans, Philips, Nike, Adidas, Oral-B. .. estará participando.

Claro, você também poderá encontrar ótimos descontos em produtos de marcas mais desconhecidas, mas com avaliações muito boas e excelente custo-benefício.

Além disso, como é habitual, haverá vários tipos de ofertas, as normais, que durarão as 48 horas do evento e algumas ofertas especiais e flash com uma duração mais curta.

Iremos descobrindo mais novidades ao longo da semana, mas podemos revelar algumas coisas como o facto de este ano existirem mais pequenas e médias empresas do que nunca, como a Olistic Science, Flamingueo, Pisamonas, Freshly Cosmetics e Singularu .

Como aproveitar as vendas do Amazon Prime Day 2023

Para acessar as ofertas Amazon Prime Day 2023, há apenas um requisito: ser um usuário Prime. A boa notícia é que é muito barato ser um membro Prime e traz muitas vantagens, não apenas o acesso aos descontos.

Por 4,99 euros por mês (49,90 euros por ano) terá entrega gratuita 24 horas por dia, acesso a todas as músicas e podcasts, centenas de eBooks, armazenamento gratuito de fotos, acesso a séries e filmes Prime Video…

Você pode optar por fazer um teste gratuito de 30 dias e depois cancelar a assinatura sem nenhum custo, é um pequeno truque que a Amazon permite que seus usuários façam uma vez por ano.