Amber Heard se recupera com novo filme após derrota no julgamento de Johnny Depp

Amber era toda sorrisos e gargalhadas enquanto bebia bebidas com Calvani – provando que ninguém é definido por um momento ruim no tempo … e para Amber, isso significa o caso Depp.

Amber também parecia radiante em um top branco, saia creme e sapatos pretos enquanto ela se misturava com as massas para promover seu novo filme no qual ela interpreta uma psiquiatra americana viúva que voa para a Colômbia para investigar o caso de uma criança perturbada supostamente possuída por o diabo.

Certamente parece que Amber arrancou uma página do Lindsay Lohan playbook … Você deve se lembrar … Lindsey também fez um retorno dela problemas com drogas e álcool para estrelar o filme da Netflix de 2022, “Falling for Christmas” – seu primeiro grande papel no cinema em anos.