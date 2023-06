Amber Heard tem um novo caso de amor e não com um homem: como ela encontrou felicidade e consolo na Espanha

Amber Heard está absolutamente amando sua nova vida em Espanha, longe do caos de Hollywood. E parece que ela está se adaptando muito bem ao novo ambiente, conversando sem esforço em espanhol fluente. Depois de um agradável almoço em Madri, Amber estava animada ao responder às perguntas dos paparazzi.

Isso marcou sua primeira aparição pública desde que liquidou sua dívida de um milhão de dólares com seu ex, Johnny Depp. O que chamou a atenção de todos foi que todas as perguntas e suas respostas foram em espanhol, confirmando seu domínio do idioma.

Expressando sua satisfação, Amber compartilhou: “Estou muito feliz na Espanha e espero poder passar mais tempo aqui. Adoro morar neste país com minha filha, Oonagh”. Foi relatado em maio que Amber decidiu deixar Hollywood para trás e se mudar para a Espanha, tendo vendido sua casa em Yucca Valley, na Califórnia.

Após sua derrota no julgamento por difamação do ano passado contra Johnny, Amber tomou a decisão de se mudar para a Espanha. O julgamento foi concluído com sua seguradora pagando recentemente a Johnny US $ 1 milhão.

Ser fluente em espanhol ajudou-a a adaptar-se à sua nova vida

Fontes sugerem que Amber fez uma mudança permanente para a Espanha e está satisfeita com seu bilinguismo em espanhol. Correio diário até relatou que está feliz em criar sua filha longe do barulho e das distrações de Hollywood.

Em um vídeo recente do TikTok, Amber expressou sua profunda afeição pela Espanha: “Eu amo tanto a Espanha”. Quando questionada se planejava tornar a mudança permanente, ela respondeu com otimismo: “Espero que sim. Adoro morar aqui”.

Abraçando sua nova vida na Espanha, Amber se diverte sendo a mãe e a figura paterna para Oonagh. No mesmo vídeo do TikTok, ela deu dicas sobre os próximos projetos, afirmando sua determinação em seguir em frente e abraçar novas oportunidades.

Âmbarfilha de, Oonagh Paigenasceu em 8 de abril de 2021, mas a notícia de sua chegada não foi compartilhada com o público até vários meses depois, em julho.