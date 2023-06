Amcham CONTRATA em CINCO ESTADOS do Brasil

A Amcham, comunidade de empresas que busca melhorar o ambiente de negócios no Brasil, está contratando novos funcionários pelo país. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia que tem o propósito de promover conexões transformadoras para pessoas, empresas e para o ambiente empresarial, veja a lista de vagas abertas:

Analista Comercial Jr – Nova Lima – MG – Efetivo;

Analista Comercial Pleno – Brasília – DF – Efetivo;

Analista Comercial Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Comércio Internacional Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Comércio Internacional Jr – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Customer Success Sênior – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista de Eventos e Conteúdo Jr – Brasília – DF – Efetivo;

Analista de Eventos e Conteúdo Pleno – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista de Eventos e Conteúdo Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Performance JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador Comercial – Brasília – DF – Efetivo;

Coordenador Comercial – Ribeirão Preto – SP -Efetivo;

Designer JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Designer Pleno – São Paulo – SP – Freelancer;

Estágio – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estágio – Campinas – SP – Estágio;

Estágio em Eventos e Conteúdo – Belo Horizonte – MG – Estágio;

Estágio em Eventos e Conteúdo – Uberlândia – MG – Estágio;

Estágio em Relações Governamentais – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio – Recife – PE – Estágio.

Mais sobre a Amcham

Sobre a Amcham, é interessante destacar que a companhia liga 1/3 do mercado brasileiro. Ao todo, cerca de 4 mil companhias são suas associadas e possui clientes em todo o Brasil. Atende empresas e líderes empresariais em busca de conteúdo estratégico, capacitação, internacionalização, inovação, diálogo público-privado, e boas práticas ESG, e diversos temas.

Por fim, está presente em mais de 16 praças a nível nacional com matriz em São Paulo. Possui escritórios em: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Curitiba, Espírito Santo, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador e Uberlândia.

Como se inscrever?

