Amile Jefferson deixando Duke para se tornar assistente do Boston Celtics

Duque treinador assistente amile jefferson está deixando o Blue Devils para se tornar um assistente da NBA celtas de Bostondisse uma pessoa com conhecimento da situação na quarta-feira.

A pessoa falou com A Associated Press sob a condição de anonimato porque o Celtics não discutiu publicamente sua busca de pessoal. A mudança foi relatada pela primeira vez por 247sports.

Jefferson, de 30 anos, trabalhava sob John Scheyerque estava em sua primeira temporada enfrentando a difícil tarefa de substituir o técnico aposentado do Hall da Fama Mike Krzyzewski. Jefferson havia retornado ao Duke em julho de 2021, após uma carreira profissional de quatro anos com paradas na NBA, e então atuou como diretor de desenvolvimento de jogadores na temporada de despedida de Krzyzewski.

A carreira de cinco anos de Jefferson como jogador do Blue Devils incluiu 124 vitórias e o título da NCAA de 2015, o quinto e último da carreira do treinador K. Em sua última temporada na faculdade, ele jogou com a atual estrela do Celtics Jayson Tatum durante a única temporada de Tatum na Duke (2017).

Para o Celtics, é a última mudança sob o comando do presidente de operações de basquete Brad Stevens para adicionar sangue novo à equipe do treinador Joe Mazzulla.

ESPN relatou no início deste mês que Milwaukee Bucks treinador principal associado Charles Lee e 76ers assistente Sam Cassell ambos devem se juntar à equipe de Mazzulla na próxima temporada.

Mazzulla perdeu seu ex-assistente Damon Stoudamire quando ele saiu em março para se tornar o treinador principal da Georgia Tech.

Mazzulla assumiu o cargo de técnico interino antes da temporada, após a suspensão de Fazendo Udoka e foi promovido a técnico em tempo integral pouco antes do intervalo do All-Star.

Ele levou o Boston às finais da Conferência Leste, mas o Celtics perdeu em sete jogos para o calor de Miami em uma série, Mazzulla foi criticado por algumas de suas decisões estratégicas.