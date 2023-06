Amir Albazi pede disputa de cinturão após vitória por decisão dividida sobre Kai Kara-France na luta principal do UFC Vegas 74

Amir Albazi quer sua chance de ouro depois de conseguir uma vitória por decisão dividida sobre Kai Kara-France no evento principal do UFC Vegas 74.

Foi uma batalha de ida e volta com Albazi chegando perto de uma finalização com uma quase finalização na terceira rodada, enquanto Kara-France foi aparentemente mais rápido e mais preciso em pé. Ainda assim, Albazi não teve medo de derrubar naquelas trocas de golpes com vários socos de força se conectando, o que parecia fazer a diferença no placar.

Dois juízes deram a Albazi a luta com pontuação de 48-47, enquanto o terceiro juiz deu a mesma pontuação de 48-47 para Kara-France. Isso ainda foi o suficiente para Albazi conquistar a vitória, já que permanece invicto no UFC, ao mesmo tempo em que conquistou sua sexta vitória consecutiva consecutiva no geral.

“Eu sei que foi uma luta acirrada”, disse Albazi após a vitória. “Não é como planejei essa luta. Eu mostrei minha coragem. Mostrei o que posso trazer para a mesa. Estou apenas me divertindo, talvez um pouco divertido demais.

“Da próxima vez que eu entrar, gosto de finalizar. Uma vitória é uma vitória, mas da próxima vez farei um show melhor.

Agressividade para frente foi o plano de jogo de Albazi durante toda a luta, enquanto ele buscava controlar o centro do octógono, mas Kara-France foi rápido em seus pés, o que lhe permitiu quicar e disparar contra-ataques de fora. Enquanto Albazi lançava com muito calor por trás de seus socos, Kara-France exibia uma velocidade de mão superior e também misturava alguns chutes de panturrilha oportunos para desacelerar seu oponente.

Enquanto Albazi pressionava Kara-France em direção à cerca, ele procurava acertar os socos, o que lhe permitiria armar quedas. Para seu crédito, Kara-France foi capaz de resistir à luta livre de Albazi nos primeiros 10 minutos, mas era apenas uma questão de tempo até que a luta chegasse ao chão.

A primeira troca real de grappling ocorreu no terceiro round, quando Albazi lutou para colocar Kara-France na tela, onde começou a procurar uma posição dominante. Albazi acabou avançando para pegar as costas e passou o braço sob o queixo para quase fechar na finalização do mata-leão.

Houve vários momentos em que Kara-France fez uma careta no rosto e parecia que ele poderia ter acabado, mas ele encontrou uma maneira de resistir até que finalmente se libertou antes de realmente inverter as posições. Kara-France até acertou Albazi com algumas cotoveladas antes que os lutadores voltassem para seus cantos, mas o nativo da Nova Zelândia teve que sentir uma mudança de ritmo durante aquela sessão de cinco minutos.

Uma redefinição para iniciar a quarta rodada viu Kara-France se restabelecer com mais chutes na panturrilha e as combinações rápidas com as mãos enquanto procurava continuar seu padrão de aterrissagem com melhor volume. Albazi voltou para ele com tiros de força, que foi realmente a história da luta sempre que os pesos-moscas trocavam golpes em pé.

Albazi também continuou pressionando o ritmo para as quedas, o que forçou Kara-France a jogar na defesa para evitar o potencial de outra desastrosa troca de luta. Enquanto Kara-France foi consistentemente capaz de resistir a voltar para a tela por mais de alguns segundos, Albazi ameaçando com seu wrestling pode ter feito o suficiente para garantir a vitória em uma disputa muito acirrada.

Embora não fosse necessariamente a declaração que ele queria fazer, Albazi ainda conseguiu a maior vitória de sua carreira sobre um candidato estabelecido em Kara-França, que agora o coloca em potencial para disputar o título em um futuro próximo. Na verdade, Albazi já tem uma data em mente enquanto aguarda o vencedor da próxima luta pelo título dos moscas entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja no UFC 290 em julho.

“Só há uma coisa que eu quero”, gritou Albazi. “Vou conseguir esse título. Isso é tudo que importa. Abu Dhabi, 21 de outubro, sei que eles estão vindo para Abu Dhabi, esse é o meu povo.

“Dá-me essa luta, [Alexandre] Pantoja-[Brandon] Moreno, quem vencer essa luta, eu quero ser o próximo. Eu sou o próximo. Vamos.”