Anderson Silva ‘em negociações’ com promoção japonesa para luta final de MMA

O ex-campeão dos médios do UFC, Anderson Silva, pode retornar ao Japão para sua última luta de MMA.

“The Spider” disse em entrevista ao MMA Fighting na sexta-feira, durante a promoção do filme cidade do assassinato antes do American Black Film Festival (ABFF) de hoje à noite em Miami, que ele está atualmente envolvido em dois projetos de filmes separados. Silva, que interpreta “Angus” no filme, voltará a focar nos esportes de combate assim que seus projetos forem concluídos.

“Agora estou focado nesses dois projetos e em breve teremos algo legal em relação às lutas”, disse Silva. “Estamos conversando com o Japão para uma possível última luta de MMA no Japão. Faz todo o sentido. Comecei minha carreira internacional lá, então provavelmente queremos terminar lá também. Vamos ver se isso acontece.”

“The Spider” começou a lutar em 1997 com duas vitórias no MMA em uma noite no Brasil, construindo um recorde de 4-1 antes de voar para o Japão pela primeira vez em 2001 e impedir Hayato Sakurai de conquistar o título dos médios do Shooto no final daquele ano. Silva passou a competir no Pride, marcando notáveis ​​nocautes sobre Carlos Newton e Alex Stiebling, antes de finalmente reivindicar o cinturão do Cage Rage e chegar ao UFC, onde se tornou uma estrela.

“Estamos esperando acabar esses trabalhos de cinema, os projetos que estou fazendo”, disse Silva, “então vamos para o Japão e sentamos para conversar com as pessoas interessadas em levar essa luta para o Japão e encerrar minha carreira no MMA lá .”

Silva lutou quatro vezes desde que se separou do UFC em 2020, todas no boxe, com vitórias sobre Julio César Chávez Jr. e Tito Ortiz, uma decisão sem decisão em uma exibição contra Bruno Machado, e uma derrota na decisão para Jake Paul.

Questionado se está negociando com a RIZIN Fighting Federation, a maior promoção de MMA do Japão no momento, dirigida pelo ex-chefe do PRIDE Nobuyuki Sakakibara, Silva disse: “Não posso dizer qual porque há muitas ofertas acontecendo ao mesmo tempo”.