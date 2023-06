Anderson Silva ‘trabalhando’ associação de lutador de MMA com Jake Paul: ‘Está acontecendo’

Anderson Silva disse que está honrando sua palavra e fazendo parceria com Jake Paul para criar uma associação de lutadores de MMA.

“The Spider” concordou com a aposta de Paul antes de sua luta de boxe em 2022. Como o ex-campeão dos médios do UFC perdeu a luta no Arizona, ele teria que ajudar o YouTuber que virou boxeador a criar uma associação para ajudar os lutadores a “obter melhores salários e melhores cuidados de saúde.”

Apesar de não haver movimento público sobre o assunto nos últimos oito meses, Silva disse no episódio desta semana do podcast MMA Fighting Trocação Franca ele ainda está trabalhando nisso com seu ex-oponente.

“Está se movendo, está tudo em movimento”, disse Silva. “Jake é uma pessoa muito correta, então está acontecendo. Para garantir que seja feito da maneira correta e duradouro, que fique para as gerações futuras, tem que ser bem planejado e estruturado, e estamos trabalhando nisso.”

Silva foi um dos maiores lutadores que já entrou no octógono e será oficialmente indicado ao Hall da Fama do UFC em julho em Las Vegas. A estrela brasileira está atualmente “ocupada” com dois projetos de cinema nos Estados Unidos, mas planeja voltar a entrar em jaulas e ringues no futuro.

“The Spider” se aposentou do MMA com derrota para Uriah Hall em outubro de 2020, mas contou Trocação Franca ele está conversando com uma promoção japonesa para uma luta de despedida no Japão.

Silva disse que também está interessado em voltar a disputar com Paul – ou possivelmente enfrentar Diaz no círculo quadrado quando ele terminar seus shows no cinema. O último filme de Silva, cidade do assassinatoserá lançado em 30 de julho no Tubi.

“Talvez possamos lutar contra o vencedor ou quem aceitar o desafio de lutar comigo”, disse Silva. “Vamos ver se isso funciona.”

Paul dará as boas-vindas a Diaz no boxe depois que o astro de Stockton concluiu seu contrato com o UFC em 2022 com uma vitória por finalização sobre Tony Ferguson, e Silva prevê uma disputa acirrada.

“Ambos são muito duros”, disse Silva. “Nate, nem precisamos falar sobre ele, certo? [But] ele tem um grande, grande desafio pela frente, que é lutar contra Jake. Jake tem trabalhado muito e se dedicado, mesmo que algumas pessoas pensem que ele é apenas um YouTuber. Não, ele está treinando. Ele treina com caras duros, tem bons treinadores e está mostrando que merece respeito. Vamos ver o que acontece.”