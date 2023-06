Andrew Abbott estabelece recorde da MLB não visto em 130 anos

Tele chegada de Andrew Abbott nas ligas principais pegou muitos de surpresa, e agora ele é o detentor de um recorde que nunca havia sido visto desde 1893.

Abbott não permitiu uma corrida em suas três partidas até agora, estendendo a seqüência sem gols para 17 2/3 entradas com o Cincinnati Reds.

O ex-arremessador do Virgínia Cavaliers in Triple A fez sua terceira saída na MLB na sexta-feira e trabalhou seis entradas sem permitir uma corrida, desistindo de apenas quatro rebatidas na vermelhos‘Vitória por 2 a 1 sobre o Houston Astrosos atuais campeões da MLB.

Em 1983, o monte de arremesso foi fixado em 60 pés e 6 polegadas (18,4 metros), a distância atual no beisebol profissional. Desde então, nenhum arremessador dos Majors havia começado a carreira com três partidas consecutivas sem permitir uma corrida com pelo menos cinco entradas até agora.

As três saídas de Andrew Abbott

Abade fez sua estreia com o vermelhos em 5 de junho, lançando seis entradas contra o Milwaukee Brewers. Em sua segunda partida no sábado, 10 de junho, ele também não permitiu nenhuma corrida em cinco e dois terços de entrada contra o Cardeais de São Luís. Ele completou seu impressionante recorde na última sexta-feira contra os Astros.

Abbott ganhou a admiração de seu gerente:

O gerente do vermelhos, David Belldisse que AbadeA última apresentação de ‘s foi a mais impressionante porque ele enfrentou a temida e poderosa escalação dos campeões em título.

“Eu não sabia sobre o livro dos recordes, mas isso faz todo o sentido porque três grandes começos logo no início de sua carreira”, disse Sino.

“E esta noite, sem tirar nada das outras partidas, mas esta noite pode ter sido a melhor contra aquele time com todos aqueles bons rebatedores destros. Que começo excelente.”

AbadeAs 17 entradas e dois terços sem gols de S para iniciar sua carreira também quebraram o recorde da franquia de Cincinnati, anteriormente detido por Wayne Simpsonque lançou 15 entradas sem gols para iniciar sua carreira em 1970.

Eventualmente, Abade permitirá uma corrida nas ligas principais, mas certamente não desistirá dessa primeira corrida facilmente.

“Está prestes a acontecer”, disse ele. “Mas vou tentar continuar o máximo possível. Vamos colocar dessa maneira.”

Andrew AbbottA próxima largada está marcada para quarta-feira, 21 de junho, quando o Cincinnati Reds hospedar o Colorado Rockies.