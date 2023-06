Andrew Tate é acusado de estupro e tráfico humano na Romênia

Dpersonalidade de mídia social ivisiva André Tate e seu irmão, Tristãoforam acusados ​​de estupro, tráfico de pessoas e formação de quadrilha para explorar mulheres, disseram promotores na Romênia na terça-feira.

A agência anti-crime organizado da Romênia, DIICOT, disse que os promotores apresentaram as acusações contra os irmãos, que são ambos britânicos e americanos com dupla cidadania, junto com duas mulheres romenas em um tribunal na capital. Bucareste.

Em um comunicado, a agência disse que os quatro réus formaram um grupo criminoso em 2021 “para cometer o crime de tráfico humano” na Romênia, bem como nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Ele alegou que sete vítimas do sexo feminino foram enganadas e transportadas para a Romênia, onde foram exploradas sexualmente e submetidas a violência física pela gangue.

Um réu estuprou uma suposta vítima duas vezes em março de 2022, de acordo com o comunicado.

Os irmãos Tate e os dois suspeitos romenos foram detidos no final de dezembro em Bucareste. Os irmãos ganharam um recurso em 31 de março para serem transferidos da custódia policial para prisão domiciliar.

Tate, 36, é um ex-kickboxer profissional com mais de 6 milhões de seguidores no Twitter, muitos deles jovens e crianças em idade escolar. Ele já foi banido de várias plataformas de mídia social por expressar visões misóginas e discurso de ódio.

Tate, que reside na Romênia desde 2017, alegou repetidamente que os promotores romenos não têm provas e alegou que o caso é uma conspiração política destinada a silenciá-lo.

A agência anti-crime organizado da Romênia disse que as sete supostas vítimas foram recrutadas após falsas alegações de amor e foram levadas para o condado de Ilfov, na Romênia, onde foram forçadas a participar de pornografia. As mulheres foram supostamente controladas por “intimidação, vigilância constante” e alegações de que estavam endividadas, disseram os promotores.

Os promotores ordenaram o confisco dos bens dos irmãos Tate, incluindo 15 carros de luxo, relógios de luxo e cerca de US$ 3 milhões que eles mantinham em criptomoeda, disse o comunicado da agência.

Várias mulheres na Grã-Bretanha também estavam entrando com ações civis de indenização contra a Tate, alegando que foram vítimas de violência sexual. Em uma entrevista recente à BBC, Tate negou espalhar uma cultura de misoginia e acusações de que ele manipulava mulheres para obter ganhos financeiros.

Andrew Tate e seu irmão são escoltados para a prisão por policiais

Na terça-feira, o porta-voz da Tate Mateea Petrescu disse que os irmãos estavam preparados para “demonstrar sua inocência e reivindicar sua reputação”. Os dois homens devem comparecer a uma audiência em Bucareste na manhã de quarta-feira, acrescentou ela.

“A equipe jurídica de Tate está preparada para cooperar totalmente com as autoridades competentes, apresentando todas as evidências necessárias para inocentar os irmãos e expor quaisquer interpretações errôneas ou acusações falsas”, disse Petrescu.

De acordo com a lei romena, um juiz tem até 60 dias para avaliar os autos do caso antes que os réus sejam enviados a julgamento.