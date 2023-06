Andy ‘romântico’ Reid revela a tocante razão pela qual ele não usa seus anéis do Super Bowl

Tele Kansas City Chiefs teve seu oficial Cerimônia do anel do Super Bowl na quinta-feira, quatro meses depois de garantir o título em fevereiro.

Todos os grandes nomes estavam lá, incluindo o treinador Andy Reido cérebro por trás dos últimos dois torneios do Chiefs.

Enquanto todos os jogadores podiam ser vistos usando seus novos anéis, o técnico Reid era uma das poucas pessoas que não usava o dele.

Jornalistas de olhos de águia estavam ansiosos para perguntar por que no tapete vermelho do evento, e sua raciocínio não poderia ter sido romântico.

“Este é o meu anel do Superbowl bem aqui”, disse o campeão do Super Bowl de 2023 ao apontar para sua aliança de casamento. O comentário foi acompanhado por um sorriso atrevido – Reid certamente sabia que ganharia alguns pontos extras com o comentário romântico.