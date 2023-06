Angel Reese posta selfie íntima com Cam’Ron Fletcher

Cbasquete universitário tem um novo romance, com o burburinho nos campi sendo tudo sobre Anjo Reese e Cam’Ron Fletcher.

A dupla fez pouco para dissuadir as pessoas de que estão envolvidas romanticamente ao enviar uma selfie íntima juntos no fim de semana.

Reese é um atacante do estado de Louisiana enquanto Fletcher é guarda da Florida State University.

Houve também um upload de vídeo dos dois jogando boliche juntos, que é um local de namoro bem conhecido.

Na selfie mencionada, parecia que Fletcher estava em Reeseacomodação estudantil em Louisiana.

Então, em um vídeo separado do TikTok, havia um clipe da dupla atlética malhando na academia da LSU.

Reese é uma estrela em ascensão do basquete feminino

Agora há dúvida de que Reeseque ajudou sua faculdade a garantir seu primeiro campeonato, está à beira da grandeza.

Uma carreira no WNBA parece provável para um jogador tão talentoso, embora o caminho para o basquete profissional pareça um pouco mais desafiador para Fletcher.

Ambos os indivíduos flertam publicamente nas redes sociais há meses, postando vídeos do TikTok e afins.

“Quando eu deveria estar apenas pegando voos, não sentimentos, mas agora estou na primeira classe para ver meu homem”, Reese legendou em um de seus uploads.

Reese apareceu no videoclipe de Latto com Cardi B para a música ‘Put it on Da Floor’, com os rumores de um relacionamento começando a partir desse momento.