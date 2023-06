Anheuser-Busch dispara contra Dylan Mulvaney depois que a empresa a abandonou

Um porta-voz da AB diz que a marca está “comprometida com os programas e parcerias que estabelecemos ao longo de décadas com organizações em várias comunidades, incluindo as da comunidade LGBTQ+”.

Conforme relatamos, Mulvaney postou uma campanha publicitária para a Bud Light em sua página do Instagram, que incluía uma lata personalizada com o rosto dela. A coisa toda gerou uma série de controvérsias em todo o país – fazendo com que o fabricante de cerveja perdesse US $ 20 bilhões em valor de mercado depois que os conservadores prometeram boicotar a marca.