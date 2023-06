Antes da chegada de Messi, Fort Lauderdale acusa Inter Miami de adicionar assentos ao estádio sem autorização

Tele próxima chegada de Lionel Messi para Inter Miami revolucionou o MLSa expectativa para ver o craque argentino jogar é tanta que os ingressos para os jogos que ele disputará estão se esgotando rapidamente.

A equipa procura uma forma de satisfazer a procura de bilhetes por parte dos adeptos, aproveitando a Messimania que tem vindo a desencadear, mas tem encontrado um obstáculo no caminho.

À frente de Messia tão esperada estreia de David Beckhamdo time, que está previsto para acontecer no dia 21 de julho contra Cruz Azul em partida da Copa das Ligas, dono do clube Jorge Mas disse à imprensa que já havia contratado para adicionar 3.000 lugares ao estádio DRV PNK.

O Inter Miami começou a adicionar assentos ao seu estádio sem autorização?

Mas, de acordo com o South Florida Sun Sentinel, na quarta-feira, Fort Lauderdale, a cidade onde o estádio está localizado, ameaçou emitir uma ordem de paralisação, alegando que os trabalhadores já estavam instalando novos assentos sem autorização.

Na tarde de ontem, a prefeitura teria enviado uma nota para Inter Miami lobista Stephanie Toothaker que a cidade estava em processo de etiquetagem vermelha do estádio por agir sem autorização.

“Só para deixar claro, continuar trabalhando depois que uma ordem de paralisação foi emitida pode ser um crime punível com prisão”, disse o procurador-adjunto da cidade. Rhonda Hasan. “Nós exigimos Inter Miami seguir as leis estaduais e municipais”, acrescentou ela no comunicado.

Por mensagem de texto, Inter MiamiO lobista do ‘s disse ao South Florida Sun Sentinel: “Não há atividade de construção no estádio DRV PNK, então não há nada para sinalizar. Verifique com a cidade que enviou pessoal ao local para confirmar.”

Vários incidentes entre o Miami Beckham United e a cidade

Mas esta não é a primeira vez que houve um desentendimento entre os dirigentes da cidade e do Miami Beckham United.

De acordo com o jornal, outras questões não resolvidas incluem: $ 1,4 milhão em taxas de licenciamento vencidas, o parque público que ainda está esperando para ser construído e a questão do Inter Miamiestacionamento lotado, que ainda aguarda Messia chegada de.