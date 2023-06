Anthony Pettis ganha aposta de $ 122.500 na vitória do irmão Sergio no Bellator 297

Ninguém estava mais feliz do que Sergio Pettis na noite de sexta-feira no Bellator 297 – exceto talvez Anthony Pettis.

O irmão mais novo de Pettis evitou a tentativa de Patricio Pitbull de fazer história ao defender com sucesso seu título peso-galo do Bellator com uma exibição dominante no evento co-principal do Bellator 297, vencendo Pitbull por decisão de cinco rounds por 50-45, 50-45 e 49-46.

Pitbull foi o assunto do evento na noite de sexta-feira, com sua tentativa de se tornar o primeiro campeão de três divisões de uma grande organização de MMA ganhando muitas manchetes. Para tornar as coisas ainda mais assustadoras para Pettis, a luta foi a primeira desde dezembro de 2021 e o ACL rompido que o campeão sofreu em 2022. Mesmo assim, o irmão mais velho de Pettis ainda tinha fé.

Após a vitória de Sergio, Anthony postou uma aposta vencedora no Twitter para a luta – e parece que ele ganhou um bom dinheiro com a vitória de seu irmão azarão.

No final das contas, Anthony recebeu um enorme pagamento total de $ 122.500 pela aposta de $ 50.000 que fez em seu irmão mais novo com +145 chances. Essa postagem pode ser vista abaixo.