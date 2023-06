Anthony Smith explica por que espera a aposentadoria de Amanda Nunes

Anthony Smith não está pedindo a aposentadoria de Amanda Nunes. Vamos ser claros sobre isso. Ele sabe melhor do que ninguém como é ter pessoas de fora dando conselhos não solicitados a um atleta sobre sua vida ou sustento, especialmente antes de uma grande luta.

No entanto, enquanto Nunes se aproxima de sua última defesa de título neste sábado contra Irene Aldana no UFC 289, Smith não pode deixar de pensar no fim.

“É estranho que, às vezes, eu anseie pela aposentadoria de Amanda Nunes?” Smith perguntou na segunda-feira A Hora do MMA. “É um sentimento muito estranho que eu tenho. Às vezes, quando a vejo nessas semanas de luta, nessas entrevistas, e ela arrasta toda a família para lá, e então ela entra e luta – às vezes quase me sinto mal por ela.

“Tipo, apenas aproveite sua vida e apenas se divirta. Tipo, pare de fazer toda essa merda. Porque muitas vezes ela não parece gostar tanto assim.”

Tem sido um longo caminho para Nunes. A brasileira de 35 anos é campeã do UFC desde julho de 2016, quando conquistou o título do peso-galo feminino com uma vitória no primeiro round sobre Miesha Tate. Ela adicionou um segundo cinturão à sua coleção em dezembro de 2018, quando precisou de apenas 51 segundos para derrotar Cris Cyborg pelo ouro dos penas do UFC.

Desde então, Nunes tem sido quase imparável, acumulando sete defesas combinadas de seus títulos e vingando sua única derrota no campeonato com uma goleada de cinco rodadas sobre Julianna Pena em julho de 2022. Nesta fase, “A Leoa” é facilmente a mulher mais condecorada lutadora da história do UFC, e consolidou seu lugar como uma das maiores lutadoras de MMA de todos os tempos.

Isso está muito longe de quem Nunes era quando ela e Smith se cruzaram pela primeira vez em 2008. Naquela época, o infalível membro do Hall da Fama era apenas uma perspectiva anônima lutando para abrir caminho, encurralando sua futura esposa Nina Nunes em um show regional em St. Joseph, Missouri.

“Foi incrível olhar para trás, tipo, ela estava lutando naquela época”, disse Smith. “Ela está aqui há tanto tempo, ela e Nina. Foi louco.”

“Eu não sei, eu apenas sinto que ela está em uma posição onde ela pode, há tanto – ela tem uma vida inteira pela frente,” Smith continuou. “E ela fez tanto e, novamente, tipo, o que mais ela tem para provar? De forma alguma? Estou quase ansioso para que ela possa simplesmente sair e fazer outra coisa ótima. Eu sei que isso soa estranho, [but] Quero dizer isso de uma forma muito positiva. Quero dizer isso de uma forma muito positiva.

“Eu só quero que ela seja feliz.”

A questão da motivação é uma das que tem perseguido Nunes na maior parte dos últimos anos, quando seu currículo se tornou inegável. Essa conversa só se intensificou depois que ela se separou de sua equipe de longa data, a American Top Team, e começou a administrar seus próprios campos de treinamento após a derrota em dezembro de 2021 para Peña. O presidente do UFC, Dana White, recentemente ofereceu sentimentos públicos semelhantes em relação a Nunes antes de sua luta pelo título no UFC 289.

Contra Aldana, Nunes conhece uma faminto contendora nascida no México que está aproveitando a onda de sucesso de seus conterrâneos e conterrâneas, com Brandon Moreno, Yair Rodriguez e Alexa Grasso, todos tendo recentemente conquistado títulos do UFC de algum tipo para o México. Grasso, em particular, é a parceira de treinamento de longa data de Aldana e conquistou seu cinturão ao marcar uma grande virada sobre Valentina Shevchenko em uma configuração muito semelhante à que Aldana agora enfrenta.

“Não estou muito confiante nisso, mas acho que se a melhor Amanda Nunes aparecer, acho que ela fará o trabalho”, disse Smith. “O problema é que a motivação dela foi questionada às vezes. Ela tem uma configuração de treinamento um pouco diferente, onde ela está sozinha fazendo suas próprias coisas. Vimos isso ser realmente bem-sucedido com algumas pessoas e muito, muito trágico em outras. Por exemplo, eu mesmo não seria capaz de administrar meu próprio acampamento e fazê-lo separadamente, longe de uma espécie de atmosfera de equipe. Não é assim que minha mentalidade é.

“Então eu não sei como isso vai funcionar para ela. Mas acho que se aparecer a Amanda Nunes que lutou pela segunda vez com Julianna Pena, acho que ela pode ser muito, muito bem sucedida e perigosa.

“Mas Aldana também tem um companheiro de equipe que meio que fez o inimaginável, o que Teddy Atlas disse que, quando você se torna campeão, fica 30% melhor. E acho que o mesmo pode ser dito das pessoas ao seu redor que estão fazendo a mesma coisa”, continuou Smith.

“Eu acho que uma vez que você vê alguém realizar algo, talvez você diga em voz alta, como, ‘Oh sim, ela pode definitivamente vencer Valentina Shevchenko.’ Talvez você tenha dito isso para ser um grande companheiro de equipe, mas quando você vê isso acontecer e vê os efeitos disso, e você vê tudo o que ela tirou disso, acho que a motivação provavelmente é incomparável. Porque agora você viu. Tipo, você já viu isso acontecer, você viu o que é possível.”