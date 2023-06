Antonio ‘Bigfoot’ Silva sofre 11ª derrota consecutiva e volta a anunciar aposentadoria do MMA

Seis meses depois de anunciar sua aposentadoria do MMA, Antonio Silva voltou ao octógono neste sábado para lutar na França.

Depois de perder uma decisão para Salim El Ouassaidi, “Bigfoot” disse no Instagram que está “100 por cento” aposentado após a luta no Kingdom Fighting 1.

Ouassaidi está agora com 6-1 como lutador profissional de MMA.

Silva havia perdido 10 lutas consecutivas sob as regras do MMA, kickboxing e boxe sem luvas antes do evento, sofrendo derrotas por nocaute em nove dessas lutas, incluindo contratempos contra nomes como Rico Verhoeven, Mark Hunt, Roy Nelson e Stefan Struve . O homem que já desafiou Cain Velasquez pelo título dos pesos pesados ​​do UFC, na época com cartel de 18-4, agora deixa o esporte com apenas uma vitória em suas últimas 13 participações no MMA.

Seu recorde no MMA agora é de 19-15.

“A luta acabou agora e graças a Deus foi uma grande luta”, disse Silva em uma transmissão ao vivo no Instagram. “Foram três rounds e estou muito feliz. Lutei com um cara de 25 anos e estou com 43 na minha última luta, e estou muito feliz.”

Silva disse que sente que poderia ter vencido na decisão, mas estava “lutando na casa do meu adversário, o promotor é o empresário dele, mas ele fez uma grande luta e também mereceu”.

“Foi uma grande luta”, continuou Silva. “Tentamos o nocaute o tempo todo, ele e eu, e no final desisti. Coloquei minhas luvas no centro do octógono. Para mim tudo tem um começo e um fim, e estou muito feliz e satisfeito. A gente não quer parar nunca, nenhum atleta profissional quer parar, nem no vôlei nem no futebol, mas tudo tem um tempo, e eu fiz isso por 19 anos.”