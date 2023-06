Antonio Brown quebra o silêncio e culpa Tom Brady e Bucs pelo colapso da carreira

Fvermes estrela da NFL Antonio Brown pratos em seu colapso infame, culpando Tom Brady e a Tampa Bay Buccaneers para a queda de sua carreira. Em uma conversa sem limites sobre Colina TyreekNo podcast de ‘It Needed to be Said’, Brown fala sobre as circunstâncias do incidente e revela seu descontentamento com seu ex-companheiro de equipe.

Durante o podcast, Brown não se conteve, alegando que Brady pensa que ele é um “narcisista”. No entanto, o ponto focal de suas revelações gira em torno do jogo malfadado contra o Jatos de Nova Yorkonde Brown acredita que não deveria ter jogado devido à sua má condição física.

Marrom revela: “Pedi à equipe para me deixar de fora, mas Tom e a gerência me convenceram do contrário, prometendo um envolvimento significativo.” Ele se lembra das palavras persuasivas de Brady, dizendo: “Tom me ligou e disse: ‘Ei, esta semana, cara, os Jets, cara, eles são legais. Vou bater em você com 10 a 12 [passes].’ Você me conhece, isso é tudo que eu preciso ouvir.”

A decepção começa quando Brown descobre que o treinador de Brady se recusa a trabalhar com ele devido à sua colaboração com a equipe médica dos Buccaneers. Sentindo-se maltratado, Brown expressa sua frustração: “Eles estão me tratando como se eu fosse um cachorrinho.”

O colapso de Antonio é bem conhecido

O ponto de ruptura ocorre quando Brown sente que não está recebendo os passes que Brady havia prometido a ele. Apesar de ter sido alvo cinco vezes antes de desistir no meio do jogo, ele desabafa sua raiva, declarando: “Você não quer me jogar a bola e está me fazendo parecer louco. Bem, eu sou louco! F- tudo o que você m —-, Estou fora daqui.”

Com frustração crescente e uma sensação de abandono, o wide receiver deixa abruptamente o campo, até mesmo se envolvendo em uma discussão acalorada com o treinador principal Bruce Arians pelo caminho. Como consequência, Brown é prontamente liberado do bucaneirossignificando efetivamente o fim de sua carreira na NFL.

Enquanto Tom Brady inicialmente defendeu Brown após o colapso, essas revelações recentes lançaram uma luz diferente sobre a situação, deixando muitos questionando a dinâmica entre os ex-companheiros de equipe.