Apenas LeBron é igual a Jokic: a melhor coisa sobre ele é que ele gosta de assistir

Nikola Jokic fez seu NBA Finais estreiam de forma contundente, assertiva e vencedora. O sérvio terminou com 27 pontos, 10 rebotes e 14 assistências em um jogo que dominou à vontade. Primeiro lendo, intimidando e marcando a defesa adversária, depois definindo quando o calor de Miami chegou a 10 pontos no último quarto. Foi um recital total do melhor jogador, junto com Jimmy Butlernos playoffs da NBA de 2023.

Porque é definido por essa palavra: total. É incomparável.

“Eu estava ansioso, mas quando começou me senti normal. Você dá muita importância a isso”, jokic explicou.

Excepcional, de qualquer forma. Tanto que só existe um jogador na história das Finais com números assim. Lebron James, indiscutivelmente o melhor ‘polivalente’ de todos os tempos na liga. O sérvio imitou o ‘Rei’ ao intervalo, sendo o primeiro jogador desde James (em 2017) com 10 assistências em um tempo de final. Ele terminou com 14, recebendo elogios de todos.

“Uma coisa que eu amo nele é que ele gosta de assistir. Ele prefere. Ele colocou 27, mas se tivesse que colocar menos e vencer, ele também o faria”, disse. pepitas treinador Michael Malone confessado.

Ele também acrescentou eficiência, um de seus grandes segredos. Ele teve que atirar 12 vezes e errou quatro tiros. Jimmy Butler, Lebron James e James Worthy são os únicos três a ter um jogo de Finais com 25 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes e 10 ou mais assistências combinados com uma eficiência de 60% ou mais. O sérvio, para repetir para não errar, fez sua primeira partida. LeBron tem 42 em uma final.

O sérvio impulsionou outras grandes histórias como Jamal Murray (26+6+10). É o seu complemento perfeito, num jogo que decidiu com a explosão e capacidade de fazer rolar. Junto com Jokic, ele se tornou a segunda dupla de todos os tempos a marcar 25 ou mais pontos e 10 ou mais assistências em um jogo desde Magic Johnson e James Worthy nas finais de 1987.

O Nuggets defendeu o Denver na primeira oportunidade. O primeiro passo para sermos campeões.

“Miami foi para Milwaukee e venceu o primeiro jogo. Eles foram ao Garden em Nova York e venceram o primeiro jogo. Então eles ganharam o primeiro jogo em Boston. Portanto, não poderíamos vir aqui e deixá-los controlar a série”, disse Michael Malone. O 1 a 0 é vital para os colorados.