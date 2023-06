Apex Partners ABRE CARGOS no Sudeste e no Sul

Dê uma olhada e não perca tempo, se inscreva em uma das vagas.

A Apex Partners, empresa que é uma plataforma de investimentos e serviços financeiros, cujo objetivo é ser o principal banco de investimentos do Brasil orientado para o middle market, está com algumas oportunidades de emprego disponíveis. Dito isso, antes de falar com mais ênfase sobre a companhia, saiba quais são as vagas:

Analista de Controladoria – Vitória – ES – Associado;

Analista de Eventos – Vitória – ES – Associado;

Analista de M&A – Vitória – ES – Associado;

Analista Financeiro – Vitória – ES – Associado;

Banco de Talentos – Londrina – PR – Associado;

Banco de Talentos – Vitória – ES – Associado;

Daily Banker – Vitória – ES – Associado;

Daily Banker – Londrina – PR – Associado: Suporte operacional a clientes, bankers e Serviços Financeiros; Entender as necessidades do cliente e buscar solucioná-las; Interface com o Banco: solicitações de cartões de crédito, abertura de contas, crédito pessoal, financiamento imobiliário e demais produtos.

Mais sobre a Apex Partners

Falando mais sobre a história da Apex Partners, é importante deixar claro que, em março de 2013, começou a lapidar o diamante: a Apex. Desde então, com a premissa dos seus valores, trabalha com a convicção de que a construção de uma sociedade próspera está pautada no desenvolvimento do mercado financeiro, junto aos indivíduos que incansavelmente edificam as bases para a consolidação de um ambiente de progresso e bem estar ao alcance de todos.

Transforma o sonho em realidade, a partir de uma visão one stop shop da vida financeira dos seus clientes, que cria soluções globais para todas as demandas da sua vida financeira.

Como se inscrever?

Agora que a lista de vagas da Apex Partners já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. Para isso, basta acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

