Aplicação FAFSA 2023: Quais são as mudanças FAFSA para 2023-2024?

Tele Aplicativo Gratuito para Auxílio Estudantil (FAFSA) está chegando durante o mês de outubro para a temporada escolar de 2023-2024. Há algumas atualizações importantes sobre as quais precisamos falar, incluindo algumas atualizações que foram aprovadas em um projeto de lei durante o mês de dezembro. Mudanças importantes em alguns casos que você precisa conhecer e algumas informações importantes que você precisa anotar. O FAFSA para 2023-2024 estará disponível em 1º de outubro de 2023. Mas há um prazo para o ano de concessão do auxílio financeiro, que é 30 de junho de 2024. Porém, não recomendamos que você espere muito para concluí-lo. Muitas escolas e estados têm prazos que chegam muito antes para pacotes de ajuda financeira.

Principais atualizações da FAFSA 2023-2024

O Congresso aprovou um pacote em dezembro passado que incluía um alívio emergencial para a pandemia e algumas mudanças políticas importantes para o ensino superior. Houve uma série de mudanças que entraram em vigor em 1º de julho de 2023. No entanto, algumas já estão refletidas no próximo FAFSA. Alterações que incluem uma modificação profunda no questionário de aplicação, de 108 para apenas 36 perguntas. O Student Aid Index (SAI) está sendo substituído pela Expected Family Contribution (EFC) e ajudará os alunos e suas famílias a entender suas cartas de premiação muito melhor do que antes. Em relação aos Pell Grants, informações adicionais sobre elegibilidade serão fornecidas com antecedência, caso os alunos desejem verificar.

Os Pell Grants estarão disponíveis para pessoas que já estiveram presas ou encarceradas, se tiverem condenações relacionadas a drogas, e homens que ainda não se registraram para o Serviço Seletivo. Qualquer dúvida sobre o Serviço Seletivo e a elegibilidade para condenações por drogas foram totalmente removidas. As pessoas em lares adotivos ou sem-teto terão um processo de inscrição mais fácil. Além disso, o aplicativo myStudent Aid foi desativado no final de junho de 2022. Em geral, toda a aparência do FAFSA foi completamente atualizada, é considerada mais fácil de usar. Para solicitar o requerimento FAFSA, você precisará do seu número de Seguro Social ou número de Registro de Estrangeiro se você não for um cidadão americano. Você precisa da declaração de imposto de renda federal de seus pais. Registros de qualquer renda não tributada, seu ID FSA, seus registros de investimentos e seus extratos bancários.