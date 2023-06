Após 10 anos sem concurso, Câmara de Vitória anuncia edital para julho

Os vereadores da Câmara Municipal de Vitória, no estado do Espirito Santo, aprovaram nesta segunda-feira, 26, o Projeto de Lei 95/2023 que acrescenta seis novos cargos à estrutura organizacional da Casa.

Com a aprovação do PL, foram criados os seguintes cargos de nível superior:

Analista Legislativo (Tecnologia da Informação)

Analista Legislativo (Contador)

Procurador

Analista Legislativo (Administração)

Analista Legislativo (Comunicação)

Consultor Legislativo (Bacharel Em Direito)

Além dos novos cargos também foram aprovados a ocupação de nove postos vagos atualmente na Câmara, totalizando uma oferta para o novo certame de 15 vagas totais, sendo seis para nível médio, um para nível técnico e oito de nível superior.

Os salários dos candidatos aprovados irão variar de R$2.503,38 a R$ 4.585,30.

Na ocasião, o presidente da Câmara, Leandro Piquet (Republicanos) destacou a importância da aprovação do projeto e da realização do novo certame, visto que o órgão está sem contratação efetiva de servidores há dez anos.

“Esses cargos serão ocupados por servidores efetivos, por meio de concurso público de provas e de títulos. Incluiremos o mínimo para garantir a boa tramitação da Casa. É o servidor efetivo que guarda a memória da Casa”, informou o presidente da casa.

A expectativa, segundo o próprio legislativo, é de que o edital seja publicado no próximo mês, ou seja, ainda em julho.

Concursos Federais somam mais de 4 mil vagas autorizadas para 2023



Mais de 4 mil vagas foram autorizadas neste mês de junho para 20 ministérios. O anúncio foi dado pela ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck.

Ao todo, a Câmara de Vitória oferece 4.436 vagas para diferentes cargos e níveis de escolaridade.

Após a publicação das autorizações, cada órgão terá seis meses para realizar todo o trâmite que envolve um concurso público, desde a escolha da banca até a publicação do edital, ou seja, o período de inscrições deve ter inicio ainda neste ano de 2023.

Com a publicação do edital, as datas das provas, obrigatoriamente, devem ser agendadas para os dois meses subsequentes, ou seja, até fevereiro de 2024.

Confira a seguir como será a distribuição das vagas entre os ministérios:

Ministério da Agricultura e Pecuária: 440 vagas;

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): 80 vagas;

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): 742 vagas;

Ministério da Educação (MEC): 220 vagas;

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep): 50 vagas;

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes): 50 vagas;

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): 100 vagas;

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio): 160 vagas;

Ministério das Relações Exteriores (MRE): 100 vagas;

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI): 120 vagas;

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro): 100 vagas;

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT): 100 vagas;

Agência Nacional de Mineração (ANM): 24 vagas;

Ministério de Minas e Energia (MME): 30 vagas;

Analista de infraestrutura: 300 vagas;

Analista em Tecnologia da Informação: 300 vagas;

Auditor-Fiscal do Trabalho: 900 vagas;

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ): 50 vagas;

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam): 50 vagas;

Ministério da Saúde (MS): 220 vagas;

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): 300 vagas;

Ministério de Minas e Energia (MME): 30 vagas.

A decisão da escolha dos órgãos que terão concursos neste ano levou em consideração, segundo o próprio governo, os seguintes parâmetros:

Tempo desde o último edital de concurso público;

Proporção entre o número de vagas e o número de cargos aprovados no órgão;

Proporção de aposentadorias, nos próximos 5 anos, em relação ao total de vagas ocupadas;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Análise da estrutura do órgão, se houve mudança relevante, ou ampliação de atribuições;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população;

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro;

Além desses novos concursos, outros já haviam sido anunciados e autorizados desde o inicio da gestão do presidente Lula. São eles:

IBGE – 8.141 vagas;

Ministério da Ciência e Tecnologia – 814 vagas;

Ministério do Meio Ambiente – 98 vagas;

Ministério das Relações Exteriores – 30 vagas;

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) – 502 vagas;

De acordo com informações da Agência Brasil, as contratações deverão ter impacto de R$ 735 milhões por ano no Orçamento da União.