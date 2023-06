Após quase 20 questões anuladas, CONCURSO PC RR anuncia nova data das provas

O concurso PC RR ( Polícia Civil de Roraima) passou por polêmica em maio. Isso porque, 19 questões foram anuladas.

A decisão aconteceu após reanálise de 40 questões sobre conhecimentos específicos e constatado que as 19 questões eram semelhantes às da prova que foi cancelada em agosto de 2022, após o caminhão com os cadernos de prova sofrer desvio na rota. As oportunidades são para o cargo de médico legista.

Nova data do concurso PC RR

Com o novo prazo, agora, as provas do concurso PC RR estão marcadas para o dia 24 de setembro. A data foi confirmada em edital publicado no site da Fundação Vunesp, banca organizadora da seleção da Polícia Civil de Roraima.

Sobre o assunto, o diretor do Departamento Administrativo da Polícia Civil, delegado Jimmy Santana, disse: “A nova data da prova para cargo de médico legista já está disponível e será em um domingo. Mesmo aqueles candidatos que não tenham comparecido na primeira aplicação, poderão fazer a nova prova”.

Vale lembrar que em primeiro momento, as provas foram realizadas em novembro de 2022.

Como serão as provas do concurso PC RR?

Os candidatos realizarão provas com 60 questoes divididos do seguinte modo:

Noções de Direito Constitucional: 5 questões;

Noções de Direito Administrativo: 5 questões;

Noções de Direito Penal e Processual Penal: 10 questões.

Conhecimentos Específicos de cada cargo: 40 questões

O certame também vai contar com uma fse discursiva, uma redação em um total de 30 linhas



Você também pode gostar:

Vagas concurso PC RR

Ao todo são 175 vagas para os seguintes cargos:

Auxiliar de necropsia

Vagas: 2

Requisito: ensino médio completo

Salários: R$3.369,03

Auxiliar de perito criminal

Vagas: 4

Requisito: ensino médio completo

Salários: R$3.369,03

Papiloscopista

Vagas: 14

Requisito: nível superior em qualquer área

Salários: R$5.053,55

Agente de polícia

Vagas: 52

Requisito: nível superior em qualquer área

Salários: R$5.053,55

Escrivão

Vagas: 51

Requisito: nível superior em qualquer área

Salários: R$5.053,55

Perito criminal

Vagas: 9

Distribuição das vagas: Engenharia Mecânica (1), Engenharia Civil (1); Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica (1); Bioquímica, Biomedicina, Ciências Biológicas, Química, Engenharia Química ou Farmácia (1); Administração, Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas (1); Engenharia Florestal (1); Geologia, Engenharia de Minas ou Bacharelado em Geografia (1); Física (1); Computação Científica ou Análise de Sistemas (1).

Requisito: nível superior na área que deseja concorrer

Salários: R$12.901,17

Odonto-legista

Vagas: 1

Requisito: nível superior em Odontologia com registo no Conselho Regional de Odontologia

Salários: R$12.901,17

Médico legista

Vagas: 7

Requisito: nível superior em Medicina com registo no Conselho Regional de Medicina

Salários: R$12.901,17

Delegado

Vagas: 35

Requisito: Bacharelado em Direito, em escola oficial ou reconhecida

Salários: R$20.410,04

O Curso de Formação na Academia de Polícia será realizado após a aprovação. Quanto aos salários dependem do cargo, sendo R$6.123,01 para Delegado, para Médico Legista, Perito Criminal e Odonto-Legista será o valor de R$3.870,35.

Clique aqui para mais informações

Outros concursos PC

O concurso PC SP (Polícia Civil de São Paulo) pode ter uma excelente novidade para as mulheres que desejam seguir carreira de segurança pública.

Isso porque, foi protocolado na Alesp – Assembleia Legislativa de São Paulo- uma proposta do Projeto de Lei Complementar (PLC) 91/2023, que tem como intuito reservar 30% das vagas do edital apenas para pessoas do sexo feminino.

Entenda sobre o PL do concurso PC SP

O texto é de autoria da deputada estadual Clarice Ganem (Podemos) e deseja alterar a Lei Complementar nº 207, de 05 de janeiro de 1979 (Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo).

A proposta declara também que caso o percentual não consiga realizar o preenchimento somente para mulheres, as vagas remanescentes serão realocadas para pessoas do sexo masculino.

A deputada ainda reitera sobre a importância das cotas e reafirma que as políticas públicas são eficientes a fim de minimizar as desigualdades existentes:

“O ingresso no serviço público é uma das situações que requer reajuste nas condições de competição, balanceando as oportunidades dos candidatos. Diante do cenário de desigualdade, é necessário assegurar que as mulheres tenham mais condições de acesso a empregos qualificados, e os cargos policiais civis são propícios a serem ocupados por candidatas do gênero feminino em razão da demanda de profissionais”.

Sobre mais mulheres na carreira, Clarice entende que seria uma forma de humanizar o serviço, assim como:

Aumentar os níveis de eficiência da instituição já que os profissionais estariam mais próximos da população.

Veja mais detalhes aqui