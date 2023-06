Sabe aquele ramalhete de rosas que você recebeu daquela pessoa especial? Aquele que você quer que dure para sempre. Com o processo que ensinaremos neste artigo, será possível você eternizar esse momento. Assim, hoje, indicaremos como desidratar flores e aumentar a sua durabilidade.

A desidratação de flores envolve remoção de água de plantas e folhas para preservar seu valor estético e matiz. O principal benefício desse método é que as flores secas podem ser armazenadas por mais tempo ou usadas na decoração de interiores por mais tempo.

Aprenda a desidratar flores e aumentar a sua durabilidade

Compreender as necessidades da espécie com as quais você trabalhará é o primeiro passo para realizar a desidratação adequada das flores em casa. Por exemplo, como as rosas são mais resistentes do que a maioria das outras espécies de plantas, esse procedimento pode ser realizado ao ar livre.

O processo difere para espécies de flores mais delicadas de flores como tulipas, gérberas e crisântemos, que precisam ser guardadas para preservar suas estruturas delicadas. Nesse cenário, é altamente recomendável usar um secador de micro-ondas para secar as pétalas.

Evite desidratar flores maduras porque isso aumenta a probabilidade de que elas murchem ou permaneçam com pétalas danificadas.

Secagem ao ar livre

As flores podem ser secas ao ar livre com pouco esforço. Primeiro, corte o excesso de folhagem do galho, e no tamanho que desejar. Escolha áreas secas e sombreadas com boa circulação de ar para que suas plantas sequem.

Para tanto, prenda-as com grampos com as flores viradas para baixo, e deixe secar por um período de 2 a 3 semanas. Passado este tempo, borrife com laquê de cabelos e retire do local.



As flores estarão fixas no caule, com cor e prontas para serem arrumadas em um buquê.

Observação: Se você colocar secar o buquê inteiro, perceberá que algumas rosas irão secar mais rapidamente do que as outras. Por isso, o ideal, é desfazer o buquê, e deixar as flores da mesma espécie, secarem juntas. Quanto estiverem secas, se quiser, é possível montar novamente o buquê.

Outra questão é quando deixar as flores secarem ao ar livre, é possível utilizar pedrinhas de naftalina próximas às flores, para evitar que abelhas, vespas e pragas, se aproximem das flores.

Desidratando no micro-ondas

Para desidratar as flores no micro-ondas, você precisa, inicialmente, colocá-las em um recipiente próprio para uso no micro-ondas, e gel em silicone. Passe gel em silicone no fundo do recipiente, e coloque as flores, embebidas no gel. Procure deixar as flores viradas para cima, e cubra-as com gel.

Coloque o recipiente com as flores no micro-ondas, utilizando para tanto a potência máxima, pelo período de 2 minutos. Repita este processo, até perceber que as flores estão secas, sempre a cada 2 minutos.

Quando você observar que as fores estão secas, tampe o recipiente e deixe por 1 dia, tampado. Na sequência, retire as flores, e com uma escovinha macia, limpe as pétalas das flores.

Por fim, agora você pode utilizar as flores, como preferir.

Desidratando utilizando sílica em gel

Para desidratar flores utilizando sílica em gel, use um recipiente de plástico bem lavado ou um frasco de vidro de boca larga para selar as flores em sílica. Coloque a sílica na base, arrume as flores em um escorredor e cubra com sílica adicional até que as flores estejam completamente submersas.

Deixe as flores no gel de sílica por pelo menos 48 horas. Após esse tempo, limpe as flores utilizando uma pinça. Para limpar as flores, utilize uma escova ou um pincel macio.

A técnica pode ser usada com orquídeas, hortênsias, ixora e outras plantas com flores para preservar suas cores vibrantes.

Desidratando utilizando água natural

Esta técnica se adapta melhor para flores do tipo hortênsias, que possuem período de floração de 6 semana. Portanto, examine a flor para ver se ela assumiu uma aparência de “papel” ou se os pequenos botões entre as pétalas se abriram.

Corte os caules em um comprimento de 20 cm e retire todas as folhas antes de colocar em um recipiente com água. Sendo assim, o nível da água do recipiente, deve estar no mínimo na metade dele. Procure não colocar muitos caules no mesmo recipiente, para ter bastante espaço entre as flores.

Coloque este recipiente em um local que tenha bastante luminosidade, e deixe até secar a água do recipiente. Quando o recipiente estiver vazio, é bem provável que as hortênsias estejam secas.

Embora normalmente adquiram uma tonalidade marrom durante o processo, você pode tingir a água com pétalas de flores se quiser algo diferente. Dessa forma, as cores em rosa, azul e amarelo são as mais populares.