Árbitros, juízes designados para lutas pelo título do UFC 290

Os árbitros e juízes que supervisionam as lutas pelo título do UFC 290 já foram designados, enquanto Alexander Volkanovski enfrenta Yair Rodriguez em uma luta de unificação do título dos penas, enquanto Brandon Moreno defende seu cinturão dos moscas contra Alexandre Pantoja.

As atribuições foram aprovadas pela Comissão Atlética de Nevada na terça-feira.

Herb Dean foi escolhido como árbitro para lidar com o evento principal do UFC 290, onde Volkanovski enfrenta Rodriguez. Os juízes da luta serão Mike Bell, Ron McCarthy e Sal D’Amato.

No co-main event, Jason Herzog será o terceiro homem no octógono para a luta entre Moreno e Pantoja. Os juízes desse confronto serão Ben Cartlidge, Junichiro Kamijo e Derek Cleary.

O UFC 290 servirá como ponto culminante da última semana da International Fight, que é sempre um card marcante para a promoção.

Volkanovski estará voltando para 145 libras depois de ter falhado em sua tentativa de ganhar o título dos leves em sua última luta contra Islam Makhachev. Quanto a Rodriguez, ele conquistou o título interino dos penas do UFC com uma vitória sobre Josh Emmett em fevereiro.

Enquanto isso, Moreno buscará vingança após derrotas anteriores para Pantoja depois de competir contra ele no The Ultimate Fighter e uma luta no UFC em 2018. Pantoja buscará se tornar um campeão do UFC pela primeira vez depois de fazer três lutas impressionantes. seqüência de vitórias, incluindo vitórias sobre Manel Kape, Brandon Royval e Alex Perez.

O card acontecerá na T-Mobile Arena em Las Vegas no dia 8 de julho.