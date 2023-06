Arena proposta pelos 76ers no centro da cidade encontrou forte oposição local

Tele Philadelphia 76ers ter jogado dentro Wells Fargo Center desde 1996, e os primeiros passos estão sendo dados para construir uma nova arena para o NBA contendores do campeonato.

A franquia lançou novas renderizações de sua nova arena proposta, 76 Place no Market Eastlocalizado no centro Filadélfia. 76ers a propriedade está financiando privadamente o local a custo zero para os contribuintes da Filadélfia, mas os residentes estão preocupados de qualquer maneira – muitos marcharam no sábado em oposição ao plano para o 76 Place.

76ers e moradores discordam sobre deslocamento

Filadélfia protestaram contra 76ers‘ proposta de arena em Chinatown da cidade, onde centenas se manifestaram em oposição a uma proposta que eles acreditam que vai atrapalhar Filadélfiatráfego e desalojar muitos dos moradores mais velhos da cidade.

Enquanto isso, os 76ers acreditam que nenhum deslocamento será necessário para construir 76 lugarque, segundo a organização, terá um impacto econômico de US$ 1,9 bilhão e criará mais de 9.000 empregos quando a construção começar em 2028.

A equipe afirma ainda que Wells Fargo Center tem “espaços inadequados de treinamento e tratamento de jogadores” e estará entre os NBAarenas mais antigas até 2031 – quando o Sixers planeja se mudar para 76 Place.

O que acontece depois?

Enquanto os moradores de Filadélfia manifestaram seu descontentamento no centro da cidade no sábado, os líderes da cidade ainda precisam realizar uma revisão dos pontos positivos e negativos para o 76ers‘ proposta nova casa.

Em abril, Filadélfiaprefeitura da cidade disse que estudaria 76 lugaros efeitos potenciais do programa no trânsito e no planejamento urbano em meio a críticas das comunidades asiática e negra da cidade. Os 76ers, de propriedade de Harris Blitzer Esportes e Entretenimentotambém se comprometeram anteriormente a reservar 40% dos espaços de concessão da arena para empresas de propriedade de negros.

Uma pesquisa de março realizada pela Filadélfia Chinatown Development Corporation mostrou que 90 por cento dos empresários da cidade e residentes de Chinatown se opunham ao Sixers‘ planeja construir uma arena perto do bairro.