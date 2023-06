Ariana Madix e Scheana Shay lançam o primeiro arremesso para o jogo dos Padres

por Tom Sandoval trair é Ariana Madix está valendo a pena para ela e seus amigos – toda a coisa ‘Scandoval’ a levou e Scheana Shay é um diamante de beisebol.

As estrelas das “Regras Vanderpump” foram convocadas no sábado pelo San Diego Padres para lançar seu primeiro arremesso cerimonial antes de um jogo contra o Chicago Cubs … e eles estavam bastante tontos com o show.



Instagram / @scheana

Ariana e Scheana estavam arrasando com camisetas do Padres e bonés marrons no Petco Park, onde Scheana disse: “Este tem sido um sonho meu.”

Quanto aos seus arremessos reais – não exatamente golpes de nenhum deles, mas eles atingiram a vizinhança do home plate. Muito melhor do que várias outras celebridades que vimos em um monte de lançamento. Definitivamente não estou olhando para você 50 centavos. 😉



Instagram / @xcarlamae

Veja bem, nem Scheana nem Ariana são nativas de San Diego, mas você entende por que os Padres os recrutaram – ‘VPR’ está mais quente do que nunca desde o caso de Tom com Raquel Leviss veio à tona.

TMZ divulgou a história … Ariana e Tom Quebrou em março, depois que ela soube do caso de meses.



Como resultado, a reunião do ‘VPR’ está atraindo grande audiência para Bravo, a banda de Tom está esgotando locais … e Ariana é lucrando com acordos de marca, “Dançando com as estrelas” e agora beisebol.