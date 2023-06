Ariana Madix se sente mal por Raquel e quer vender casa com Sandoval

Reproduzir conteúdo de vídeo



Ariana Madix não está prestes a dar as mãos e cantar kumbaya com Raquel Levissmas a estrela de “Vanderpump Rules” pode admitir sentir um pouco de simpatia pela mulher que teve um caso com seu homem, por Tom Sandoval.

Ariana estava saindo de Los Angeles na quinta-feira, quando resumiu o bombástico final da reunião com apenas 2 pequenas palavras: “muito”. Breve, mas preciso como gentil.



ICYMI, os destaques do episódio incluíram Ariana gritando em Raquel “vá se foder com um maldito ralador de queijo”, e Raquel admitindo que tinha transou com o Tom em casa ele possui com Ariana … enquanto Ariana estava assistindo ao funeral de sua avó!

Então, sim, “muito”. No entanto, quando ela voou para fora de LAX, perguntaram a Ariana se ela sentia um pouco por Raquel, e ela disse: “Claro, sim”. Veja como sai – é discutível se ela quis dizer isso.



Claro, Raquel começou a chorar no final do episódio, e sabemos que ela está em um centro de saúde comportamental por pelo menos 2 meses. Agora, sobre o tema de Raquel e Sandoval verdadeiramente estar apaixonado – como eles declararam durante a reunião – Ariana parece menos do que convencida.



Lala Kent, uma das aliadas ‘VPR’ de Ariana através do ‘Scandoval’, nos disse que ela também está se sentindo um pouco sobre as emoções de Raquel pós-reencontro. Ela diz que assistir tudo acontecer a fez pensar que Raquel – em seu frágil estado mental – poderia não ser cortado para reality shows.