Ariane Davis, de Atlanta, é presa por DV em Nova York

Aluno de “Love & Hip Hop: Atlanta” Ariane Davis ‘ recente viagem a Nova York pode ter sido mais problemática do que vale a pena … descobrimos que a estrela do reality show foi presa e autuada por agressão / violência doméstica.

De acordo com fontes da aplicação da lei … Os oficiais do NYPD responderam a uma ligação para o 911 no início desta manhã em um hotel na área da cidade de Nova York onde Ariane e uma amiga estavam hospedadas.