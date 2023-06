Armorer ‘Rust’ supostamente transferiu narcóticos, acusado de adulteração de provas

Armeiro “ferrugem” Hannah Gutierrez-Reed se viu na mira dos promotores mais uma vez, desta vez por supostamente transferir entorpecentes no dia Halyna Hutchins foi baleado e morto no set.

De acordo com os documentos legais, obtidos pelo TMZ, Reed foi acusada de adulteração de provas depois que os promotores alegaram que ela “transferiu narcóticos para outra pessoa com a intenção de impedir a apreensão, processo ou condenação de si mesma”.

Em outro processo na semana passada, os promotores acusaram Reed de beber e usar maconha depois de trabalhar no set… explicando que ela pode ter apareceu no trabalho de ressaca e falta de atenção e consciência adequadas para desempenhar suas funções com eficiência.