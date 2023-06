Arremessador do Mets é ejetado após descobrir ‘coisa pegajosa’ em sua mão

Tele New York Mets perdeu seu nono jogo em 10 na noite de terça-feira, perdendo sua estreia na série contra o Ianques de Nova Iorque em Cno campo. O Mets estão espancados, machucados e caindo fora da imagem do playoff – e agora, eles podem enfrentar mais acusações de trapaça.

apaziguador Drew Smith foi expulso da sétima entrada do jogo de terça-feira depois que os árbitros supostamente encontraram uma substância pegajosa ilegal em sua pessoa. ferreiroque ainda não havia lançado um arremesso, agora enfrenta uma suspensão de 10 dias como Nova IorqueA temporada vai de mal a pior.

Smith em estado de choque após ejeção

Enquanto estava no abrigo após sua expulsão, ferreiro mostrou as mãos aos companheiros na tentativa de proclamar sua inocência. Após o jogo, ele expressou sua surpresa e decepção à mídia após o Mets‘ Perda de 7-6 para seus rivais crosstown.

Smith reivindicou ainda uma MLB oficial checou as mãos no túnel depois que o chefe da tripulação Bill Miller deu-lhe as ordens de marcha. Este oficial supostamente não encontrou “nada” nas mãos do homem de 29 anos.

Smith já fez 26 aparições pelo Mets nesta temporada e se tornou um membro importante de seu bullpen – e de acordo com as regras da MLB, Nova Iorque não pode convocar um arremessador das ligas menores para substituir enquanto o destro está afastado.

Segunda suspensão “sticky stuff” para o Mets

Max Scherzer começou o jogo da noite de terça-feira contra o Yankeesuma reviravolta irônica, visto que Scherzer foi suspenso por usar uma substância estranha no início desta temporada.

Em 19 de abril, Scherzer foi expulso de uma largada em Os anjos contra o Dodgers depois que os árbitros deduziram que ele ainda estava usando uma substância estranha, apesar de ter sido forçado a trocar as luvas de arremesso. O antigo Prêmio Cy Young vencedor também alegou inocência, mas recebeu uma suspensão de 10 jogos que o companheiro de equipe ferreiro vai servir agora.

Enquanto o Mets pode atestar, MLB tem sido muito mais agressivo este ano ao verificar se os pichers estão usando mais do que apenas resina para manter as mãos secas.