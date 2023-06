Arremessador do Red Sox que enviou tuíte homofóbico perde primeira partida em uma explosão

Tele Boston Red Sox entregou uma largada na noite de quinta-feira em Cleveland para o canhoto Matt Dermody. A estreia de um arremessador em um time às vezes é uma ocasião comemorativa, mas para muitos Red Sox fãs, Dermody levar o galo era uma fonte de vergonha.

DermodyA controversa atividade de mídia social do ator fez dele um pára-raios para críticas antes mesmo de estrear para Boston na noite de quinta-feira – em um jogo que o Red Sox acabou perdendo por 10-3 para o guardiões.

O que Dermody fez?

Dermodyque se intrometeu Japão e Coreia do Sul além de Liga Principal de Beisebolassinou um contrato da liga principal com Boston em janeiro. Enquanto lançava no Japão, Dermody enviou um tweet criticando a homossexualidade, denunciando-a como um pecado de acordo com sua fé cristã.

“Eu conversei com ele pessoalmente sobre isso e o que ele me disse foi que realmente se resumia a duas coisas. Uma, ele não percebeu que suas palavras seriam ofensivas e ele não queria machucar ninguém e quando percebeu isso eles estavam, ele tirou (o posto) para baixo”, Red Sox Diretor de Beisebol Chaim Bloom disse esta semana.

Dermody parece ter também apoiado a insurreição de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos Estados Unidoscurtindo vários tweets do ex-presidente Donald Trump sobre o golpe tentado por seus partidários.

Torcedores infelizes do Red Sox atacam Dermody

Dermody talvez pudesse ter criado alguma boa vontade com um começo decente em Cleveland na quinta-feira, mas o jogador de 32 anos foi retirado após quatro entradas. Ele permitiu dois home runs para guardiões estrela José Ramirez na derrota.

Red Sox fãs nas mídias sociais criticaram Dermody, cujo começo ruim viu Boston cair abaixo de 0,500 com um recorde de 31-32. Os Red Sox são os últimos no AL East, considerada a divisão mais competitiva da MLB.