As alegações de hackers do príncipe Harry foram questionadas durante o segundo dia de depoimentos

O interrogatório do duque de Sussex continuou na quarta-feira … onde sua longa declaração de testemunha foi retirada – ou seja, apontando para o fato de que o cara não trouxe nenhuma evidência real de hacking de telefone, incluindo supostos dados que Harry citou.

Príncipe Harry desabafa na imprensa britânica durante depoimento em caso de privacidade



A explicação de Harry para isso, até agora, tem sido sua suspeita de que os jornalistas do Daily Mirror que ele alega estarem espionando/hackeando seu telefone provavelmente estavam usando gravadores para cobrir seus rastros… mais o fato de que tudo isso aconteceu há muito tempo, bem mais de uma década neste momento.

Então, alguns detalhes… o advogado da oposição, Andrew Greenpassou por várias histórias diferentes que estão no centro do caso – e ele detalhou, uma por uma, por que Harry pensou que hackear e/ou espionar telefones estava no centro dessas fofocas.

Por exemplo, alguns artigos foram publicados em meados dos anos 2000 referenciando seu relacionamento com sua ex-namorada. Chelsy Davy – detalhes sobre os quais o Mirror relatou na época, incluindo separações / separações e quedas pelas quais eles passaram, que PH acredita que foram relatados por meio de táticas ilegais de coleta de notícias.

No entanto, quando pressionado sobre por que ele pensava isso, ele revelou que as fontes não identificadas do “palácio” citadas nas histórias não poderiam saber sobre essas coisas … porque ele diz que nunca discutiu essas coisas com nenhum funcionário do palácio. Também há detalhes de telefonemas que os dois tiveram que foram relatados – que citaram amigos como fonte – e Harry disse que achava que eles foram hackeados de suas mensagens de voz.

O que Green apontou, no entanto, é que muitas dessas histórias que o Mirror fez também foram publicadas em outros veículos – e às vezes até se originaram de outros canais, incluindo revistas de fofocas americanas – e que frequentemente citavam fontes anônimas que afirmavam estar por dentro. O que Green queria dizer … talvez pessoas do círculo íntimo de Harry e / ou pessoas que trabalhavam para ou com o palácio forneceram as informações, sem nenhum tipo de hacking.

Essencialmente, Green estava afirmando que é bastante comum para os meios de comunicação obter o que alguns podem considerar informações privilegiadas de fontes bem posicionadas … e que citar fontes anônimas é, muitas vezes, exatamente como uma publicação de tablóide pode ter conseguido o furo.

Harry recuou … insistindo que muito do conteúdo relatado por DM só poderia ter sido obtido acessando seus registros / correspondências particulares. Green disse que Harry estava “vivendo em uma terra de total especulação” sobre de onde a informação poderia realmente ter vindo – e Harry disse que discordava. Eles também bateram cabeça em outros pontos da cruz … em um ponto, Green interrompeu Harry (que continuou se virando para o juiz) para dizer – “Posso fazer as perguntas?”