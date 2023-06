As controversas declarações de Dennis Rodman sobre Larry Bird, LeBron, Jokic e outros jogadores da NBA

Bícone de basquete Dennis Rodmanconhecido por sua natureza franca, mais uma vez conquistou as manchetes com seu recente comentários que deixaram os fãs incrédulos.

Rodmanuma figura célebre no Pistões e touros franquias, já estava bombando por sua participação em um Parada do Orgulho no final de semana. No entanto, toda a atenção mudou rapidamente quando um entrevista veio à tona, apresentando os pensamentos de Rodman sobre Larry Bird e como o lendário jogador se sairia no jogo de hoje NBA.

Durante a entrevista em VladTVRodman pareceu genuinamente surpreso quando informado sobre Gilberto Arenas‘ afirmam que Bird pode derrotar LeBron James em um confronto um contra um.

“Eu deveria sair? O que?” exclamou Rodman, visivelmente chocado com a declaração. “Ok, deixe-me colocar desta forma. Se Larry Bird jogado nesta época, acho que ele estaria na Europa. Só estou sendo honesto, cara. Ele estaria em algum lugar por lá,“Rodman continuou.

Rodman passou a elaborar seu ponto de vista, afirmando: “Seu jogo foi adaptado para Boston e aquela época, os anos 80 e coisas assim. Mas no mundo de hoje – Oh, não! Não tem jeito. Não estou menosprezando ele, porque ele foi um jogador fantástico na sua época, assim como eu fui, mas estou dizendo que não, não tem jeito.“

Rodman declara Jokic superior a Bird e questiona desempenho de LeBron

Além disso, Rodman expressou sua admiração por Nikola Jokicas duas vezes MVP da NBA e atual campeão da liga, afirmando corajosamente, “Eu acho que o garoto de Denver é muito melhor. Oh meu Deus. Ele pode ser lento como o inferno, mas acredito que ele é melhor do que Larry Bird. Quer dizer, hoje em dia, sim.”

Lebron Jamestendo dominado o NBA por duas décadas, consolidou inegavelmente sua condição de maior jogador desta geração. jokiccom suas habilidades excepcionais, está prestes a garantir uma vaga no Hall da Fama uma vez que sua carreira termina.

Esta não é a primeira vez Rodman fez declarações controversas. Em 2013, durante uma aparição no O Show de Dan PatrickRodman afirmou que Lebron James teria sido um média jogador se tivesse competido nas décadas de 1980 e 1990.

Embora os anos 80 tenham sido, sem dúvida, uma era fisicamente exigente, os jogadores se adaptavam aos estilos de jogo predominantes, mostrando suas habilidades em qualquer cenário do basquete.