As irmãs Williams investem na liga de golfe tecnológica de Tiger Woods

EUuma semana turbulenta de revelações de golfe, foi anunciado que Vênus e Serena Williams‘ Los Angeles Golf Club (LAGC) será a primeira franquia da DATA (Tech-Infused Golf League), uma competição de golfe em estádio de alta tecnologia fundada por Tiger Woods e Rory McIlroy. O torneio está programado para estrear em janeiro de 2024.

O grupo de propriedade do LAGC incluirá as irmãs Williams e o marido de Serena, Alexis Ohanianco-fundador da Reddit. Ohanian não é estranho à propriedade esportiva, já que ele já é o principal proprietário da franquia da Liga Nacional de Futebol Feminino, Angel City FC.

LAGC estará entre as seis franquias que concorrem DATAuma parceria entre a liga e o Circuito PGA.

Em um anúncio emocionante no Twitter, Ohanian revelou que sua filha de cinco anos, Alexis Olympia Ohanian Jr., também será co-proprietária da LAGC. O Olympia já faz parte do grupo proprietário de Angel City FCtornando-a a proprietária mais jovem em esportes profissionais e agora a proprietária mais jovem de duas equipes esportivas.

Eles seguiram o exemplo do PGA e do LIV Golf

A recente reconciliação entre Circuito PGA e a separação apoiada pela Arábia Saudita VIDA Golfe acrescenta outra camada de intriga. As duas turnês rivais se fundirão com a DP World Tour sob uma nova empresa sem fins lucrativos, ainda a ser nomeada, pondo fim às disputas legais em andamento.

Então, o que é TGL? É um conceito revolucionário revelado em agosto de 2022, apresentando seis equipes de três jogadores do PGA Tour competindo em um estádio construído sob medida em Palm Beach, Flórida. O torneio segue um formato sazonal de 15 jogos, culminando em semifinais e uma partida do campeonato, com as noites de segunda-feira designadas como horários nobres da TV.

O aspecto único do TGL reside em sua abordagem de alta tecnologia. Os jogadores começam acertando chutes em uma tela virtual antes de fazer a transição para um complexo de jogos curtos de última geração no centro do estádio. Este formato condensado visa atrair um público mais jovem e tornar o golfe mais atraente, oferecendo uma experiência repleta de ação em uma janela de duas horas.

Golfistas proeminentes como Tiger Woods, Rory McIlroy, Jon Rahm, Justin Thomas e Collin Morikawa estão entre os doze jogadores do PGA Tour confirmados para participar do TGL.