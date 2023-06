As Kardashians em guerra: Kim Kardashian critica ‘odiadora’ Kourtney por colaboração na moda

Tele Dolce & Gabbana o drama continua esquentando. No último episódio de “The Kardashians” do Hulu, Kim Kardashian não se conteve quando ela bateu em sua irmã Kourtney Kardashian por não apoiar sua colaboração com a potência da moda em meio à rivalidade em andamento.

Após o desfile de moda, Kim e sua equipe, incluindo a mãe Kris Jennerirmã Khlo Kardashiane todo Dolce & Gabbana equipe, saiu para um jantar comemorativo. Mas o clima rapidamente azedou quando Kim revelou que Kourtney estava furiosa com ela por se associar à marca apenas alguns meses após seu casamento com Travis Barkerque também foi orquestrado pela dupla de designers.

“Ela disse que estou tentando copiá-la”, desabafou Kim, 42. “Mas ela está sempre encontrando maneiras de odiar. Ela odeia muito.”

Sentado do outro lado da mesa, Khlo não pôde deixar de entrar na conversa, expressando sua confusão sobre a raiva de Kourtney. “Não sei de onde vem”, compartilhou o jogador de 38 anos. “Mas está tudo bem. Deixe-a fazer beicinho no canto, não dê atenção e siga em frente. Não temos ciúmes de nossa própria família.”

Apesar da tensão, Kris permaneceu otimista, compartilhando em um confessionário que acreditava que suas filhas acabariam resolvendo suas diferenças. “Com Kim e Kourtney, não há certo ou errado”, afirmou a matriarca. “Vai dar certo. Conheço minhas filhas e elas se amam profundamente.”

Os amigos de Kourtney estão alimentando o fogo

Khlo também revelou que KourtneyOs amigos de estavam alimentando o fogo, dizendo a ela como a situação era estranha. Kim, sem se conter, retrucou: “Ela continua dizendo ‘cada um de seus amigos’. Mas ela não tem amigos, então Travis?”

Apesar das alegações de Kim de ser atenciosa com a escolha das peças para o desfile, Kourtney a acusou de usar um vestido que havia usado durante a semana do casamento, apenas mudando a cor.

“É simplesmente estranho”, acrescentou a futura mãe de quatro filhos, expressando sua confusão ao estilista.