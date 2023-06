As luxuosas férias europeias de Deshaun Watson sob fogo enquanto os fãs questionam o relacionamento com Jilly Anais

Deshaun Watsono polêmico zagueiro do Cleveland Brownse sua namorada, Jilly Anaisembarcaram em uma viagem extravagante para a Europa, entregando-se ao luxo e à opulência a cada passo.

No entanto, desta vez, suas escapadas extravagantes não receberam a adoração usual dos fãs. Jilly AnaisUm ex Senhorita Adolescente Houstoncompartilhou um vídeos do tiktok em sua conta oficial, capturando o casal saindo de um renomado Louis Vuitton loja.

A dupla estava carregada com várias sacolas de compras, com anais exibindo com orgulho a bolsa LV de sua linha recém-lançada, LV x Yayoi Kusamaenquanto Watson carregou o icônico oversized Bolsa laranja LV.

Os fãs questionam os motivos de Jilly Anais enquanto ela fica ao lado do polêmico quarterback Deshaun Watson

Embora a influenciadora de mídia social simplesmente pretendesse mostrar sua roupa da moda e a farra de compras, fãs não pôde deixar de examinar sua escolha de permanecer em um relação com o polêmico quarterback.

Na seção de comentários, os fãs expressaram seu descontentamento:

“Ela ainda está com ele?!!!”

Alguns seguidores, bastante duramente, sugeriram que Jilly Anais estava interessado apenas em Deshaun Watson para ganhos financeiros.

“Por que ela não o deixa? Bem, aqui está o porquê.” “Você já sabe por que está em um relacionamento com ele.”

Alguns outros ridicularizaram o casal por compartilhar um vídeo assustador.

“Vocês estão olhando em volta como se houvesse paparazzi.”

Apesar da reação, Anais e Watson estão juntos desde 2019, quando o quarterback jogou pelo Texans de Houston. Durante o período tumultuado em que Watson enfrentou sérias acusações de agressão sexual de 22 mulheressua namorada ficou ao seu lado, oferecendo apoio inabalável.