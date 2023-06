As probabilidades da partida VIII: quem provavelmente está ganhando hoje?

TO Match surgiu como um popular evento de golfe televisionado que ajudou a ampliar o alcance do esporte para o público do horário nobre. Sua próxima edição, conhecida como A Partida VIIIapresentará uma competição única entre renomados companheiros de diferentes esportes.

Patrick Mahomes e Travis Kelce do Kansas City Chiefs vai unir forças para enfrentar Stephen Curry e Klay Thompson do Golden State Warriors. Tanto Curry quanto Mahomes possuem habilidades impressionantes, com Curry ostentando um handicap de +1,0 e Mahomes jogando com sólidos 7,7. Enquanto isso, o handicap de Kelce é de 11 e o handicap relatado de Thompson é de 15.

“Nossa primeira vez jogando golfe como um time de dois homens, foi nas Ilhas Grandes Canárias?” Curry notou.

“Estávamos jogando juntos no Time dos EUA de 2014, se não me falha a memória. Acho que fomos derrotados por Clyde Drexler e quem era o outro cara?”

O formato da partida será uma tacada alternativa modificada, onde cada jogador acerta uma tacada inicial, e as tacadas subsequentes são jogadas da melhor das duas tacadas.

Quem provavelmente está ganhando hoje?

De acordo com as últimas probabilidades para The Match VIII, o Curry-Thompson a dupla é favorita em -230 (exigindo uma aposta de $ 230 para ganhar $ 100), enquanto Mahomes-Kelce é considerado azarão em +195.

Curry e Thompson mostram sua versatilidade não apenas como atletas talentosos, mas também como jogadores de golfe experientes. A paixão de Curry pelo golfe remonta aos tempos de colégio em Charlotte Christian School, na Carolina do Norte, onde ele aprimorou suas habilidades no campo de golfe.

Quando chegou ao último ano, ele havia se estabelecido como o melhor jogador de golfe da escola. Atualmente, Curry detém um impressionante índice de handicap de 0,3 e, em seu auge, atingiu um notável handicap de +1,3. Suas proezas no golfe até chamaram a atenção no torneio de golfe de celebridades do American Century Championship, onde ele alcançou um louvável resultado T3.

“Vamos vencer ‘The Match’ primeiro e, duas semanas depois, o American Century em Tahoe, sei que tenho o jogo para fazer isso”, observou Curry.

“Ainda estou verificando os fatos, mas não acho que haja um atleta ativo que tenha vencido antes. É como se todos os caras que, você sabe, estivessem do outro lado.”