As quatro ofertas que Gundogan está avaliando: Man City, Barcelona, ​​PSG e Arsenal

EUlkay Gundogan decidirá seu futuro após o final da liga dos campeões. O Cidade de Manchester O meio-campista está totalmente focado no confronto com o Inter e, como já disse ao atual clube, que quer renovar o contrato, não tomará uma decisão até o final da temporada. Caso o City conquiste o primeiro título da Liga dos Campeões, será após as comemorações em Manchester que o jogador se sentará com seu agente, Ilhan Gundogan, para acertar todas as opções e tomar uma decisão.

Até hoje, Gundogan tem quatro ofertas em cima da mesa e, claro, não assinou nenhuma delas. Ele também não assumiu nenhum compromisso verbal com ninguém. As conversas com todos os clubes têm sido cordiais, mas não há pré-contratos nem nada do tipo. Ele comunicará sua decisão a todos eles nos próximos dez dias, sendo o City o primeiro a saber sua decisão final: renovar ou não.

As quatro opções na mesa para Gundogan são as seguintes: Manchester City, Arsenal, Barcelona… e PSG. O clube francês foi o último a aderir à licitação no Julian Nagelsmanpedido de e entrou na batalha para o jogador com grande força. Embora seja difícil estabelecer um ranking de prioridades, a proposta francesa tem sido muito interessante para o jogador.

As chances de cada clube

Cidade de Manchester estão fazendo todo o possível para renová-lo, como Pep Guardiola é um grande fã de Gundogan. Ele é seu capitão e um jogador de quem é amigo fora do campo. Suas conversas sobre futebol são uma ocorrência regular no escritório de Pep e os dois compartilham a mesma filosofia de jogo, o que os levou a se dar bem. Para Guardiola, seria um golpe se ele saísse.

Outra opção é Arsenal. As negociações com os Gunners acabaram de começar agora por causa da legislação de transferência da Premier League sobre jogadores chegando ao fim de seus contratos. O prazo entre as equipes do campeonato inglês não abre como na Espanha em 1º de janeiro para evitar, justamente, polêmicas como a do Cádiz e Getafe com Pacha Espino.

Mikel Arteta acredita que com Gundogan a equipe daria um salto de qualidade que permitiria chegar ainda mais perto do Liga Premiada. Experiência e talento para o meio-campo. Arteta o conhece bem desde seu tempo no City.

O Barcelona também está na luta e não está fora de questão que Gundogan possa acabar por aí. A proposta é interessante e já aconteceram várias reuniões entre o clube e seu agente e tio Ilhan Gundogan.

Mateu Alemany está pressionando muito o clube, pois devido à situação econômica do Barcelona eles precisam de jogadores a custo zero. E uma estrela como Gundogan é uma oportunidade de mercado imperdível. No entanto, apesar de tudo o que foi publicado, ainda não há um acordo com o jogador.

E como apontamos anteriormente, o último a entrar na briga foi PSG. A oferta chegou esta semana após a chegada de Nagelsmann. A seleção parisiense quer construir um time sério, com menos foco nos galácticos e mais em jogadores sérios, determinados e profissionais, todas condições que o veterano meio-campista reúne.

Neste cenário, é difícil dizer onde Gundogan jogará na próxima temporada. Ele tem a opção romântica de ficar no City ou mudar sua carreira ingressando em um clube de elite como Barcelona ou dois clubes que aspiram a reinar na Inglaterra e na Liga dos Campeões respectivamente, como Arsenal ou PSG