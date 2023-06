As razões da crise de Checo Perez nas últimas corridas

EUn esporte de alto rendimento, as exigências são sempre altas e o piloto mexicano Sérgio Perez está sendo julgado com bastante rigor após o pesadelo que viveu nas últimas três Fórmula 1 raças.

Fazer parte do grupo privilegiado de 20 pilotos que compõem o grid é um objetivo que poucos alcançam, chegar ao time mais forte hoje é outro dos Checo‘s grandes conquistas, mas o que é preciso é manter um alto nível em todos os momentos e é algo que o mexicano tem lutado.

É verdade que com o seu trabalho durante os dois primeiros anos teve um valioso contributo para impulsionar Max Verstappen ao campeonato e contribuiu com pontos para o título de construtores que a Red Bull Racing conquistou em 2023, mas que ficou para trás e Checo não pode se dar ao luxo de cair em uma crise que coloque em risco sua vaga, uma das mais cobiçadas da Fórmula 1.

Por que Checo Perez está em crise na Red Bull?

Nas últimas três corridas, Sergio Perez esteve fora do pódio e vários são os motivos para a queda livre do piloto de Guadalajara, que agora está concentrado em voltar à pista e encontrar o caminho de volta ao pódio.

A obsessão de Checo em vencer Verstappen

Além de problemas com o carro ou erros na pista, tudo começou com um problema que em teoria poderia ser positivo, mas na prática foi contraproducente para Checo.

Se você está em Red Bull Racing e pilotar um carro tão potente quanto o RB19 é lógico que você ambicione brigar pelo campeonato, e fala bem disso Sérgio Perezdo espírito competitivo do mexicano, mas, na prática, a luta interna para vencer Max Verstappen e a vontade de buscar o título foi negativa para o mexicano, pois era um fardo que aparentemente ele não suportaria.

O peso e empenho para destronar o bicampeão e piloto número um da equipa distraiu Checo, que teve outras consequências.

Fora do Q3 por erros caros de Checo e Red Bull

Os pilotos dão entrevistas e respondem perguntas, mas uma coisa que tem caracterizado Checo Perez são suas respostas cheias de desculpas quando algo dá errado, principalmente aos sábados.

Nas últimas três corridas de pesadelo, Perez estava fora do Q3 e a má posição no grid custou-lhe um pódio na corrida. Em Mônaco, ele terminou em 16º; na Espanha, ele chegou perto de terminar no pódio em quarto lugar; enquanto no Canadá, ele terminou em sexto.

Em Monte Carlo, Checo perdeu o rumo no Q1 e foi eliminado, mas em Barcelona e Montreal foi uma combinação de erros, primeiro porque ele não fez suas melhores voltas rapidamente e segundo porque a Red Bull também falhou em sua estratégia.

Checo perdeu a confiança

Apesar de Checo reiterar em todas as oportunidades a sua força e capacidade de recuperação, nas últimas corridas tem havido uma perda de confiança no mexicano, tendo problemas para ultrapassar como costumava fazer.

É verdade que os rivais e as atualizações de seus carros também influenciam, mas no Canadá ele não conseguiu ultrapassar Carlos Sainz, que já o havia ultrapassado na largada. No final, Perez culpou o safety car, quando faltavam 70 voltas para alcançá-lo.

Falta de ritmo do RB19 de Checo Perez

Relacionado ao ponto anterior, o RB19 de Checo Perez pode ter um problema técnico que precisa ser analisado pela equipe, pois em Montreal não conseguiu responder contra a Ferrari, principalmente para ultrapassar Carlos Sainz.

E embora um ponto a ter em conta seja a confiança, é possível que a razão seja que o seu carro perdeu ritmo e a razão tem de ser apurada antes do GP da Áustria, de 30 de junho a 2 de julho.

Atualizações da Red Bull e dos concorrentes

A Red Bull fez atualizações no carro de 2023 que favoreceram Verstappencom Perez a ter mais dificuldades de adaptação, embora seja claro que o holandês é o melhor piloto neste momento, ponto que não deve ser esquecido.

Por fora é evidente a preferência da equipe pelo seu bicampeão, mas não esquecem Checo, pois é importante repetir os títulos de pilotos e construtores, e desta vez, a cereja do bolo seria o vice-campeão – posição para cima.

Por agora, Sérgio Perez ainda está em segundo lugar com 126 pontos, mas Fernando Alonso já está muito próximo com 117 e Lewis hamilton também entrou na briga com 102 pontos.

Nessa equação, o mexicano está entre os três campeões mundiais e a competição no restante da temporada será acirrada, pois as demais seleções seguirão com melhorias e atualizações, e já está claro que Aston Martin, Mercedes e Ferrari terá carros que não facilitarão as coisas para os Red Bulls.