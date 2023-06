Assistência Com Você leva serviços, diversão e prêmios para famílias da zona rural de Penedo

Em clima de festejos juninos, a Prefeitura de Penedo realizou a segunda edição do Programa Assistência Com Você, levando todos os serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e outras pastas para famílias da zona rural.

Na quadra coberta da Escola Municipal Hanna Bertholet, localizada no povoado Santa Margarida, a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas reuniu moradores daquela região para um dia festivo, com ações de cidadania e muita diversão.

Quem tinha alguma pendência no Bolsa Família ou precisava de orientação relacionada ao Cadastro Único não precisou ir até a cidade. O atendimento beneficiou 210 chefes de família da Santa Margarida e comunidades próximas, pessoas que também tiveram transporte gratuito para se deslocar de sua casa até a Escola Hanna Bertholet.

A unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) é recordista em inclusão de jovens e adultos no retorno à sala de aula. São dez turmas com 300 estudantes da EJA matriculados em 2023, todos beneficiados com a Bolsa Auxílio Permanência, iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes no combate ao analfabetismo em Penedo.

A Semed também participa do Assistência Com Você, assim como a Secretaria Municipal da Saúde (SEMS), a Secretaria Municipal da Mulher (Semu) e a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

“Esse trabalho é muito importante porque a Prefeitura de Penedo traz serviços até a população, atendimentos que acontecem na sede ou nos setores de cada secretaria e que colocamos mais perto de cada família penedense, na cidade ou na zona rural”, explica a Secretária Ana Teresa Lopes (SEMASDH).

Além da assistência direta com serviços e atendimentos, o programa tem a parceria das empresas Equatorial Energia e Águas do Sertão para o benefício da tarifa social e iniciativas próprias de cada prestadora dos serviços essenciais.

A criançada também se divertiu com as brincadeiras que aproveitaram o período de festa junina, com quadrilha improvisada e muito alto astral antes do sorteio de prêmios que encerrou a segunda edição do Programa Assistência Com Você, prestigiado por vereadores e secretários municipais, além da população beneficiada.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte