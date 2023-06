Ataque a Kenzo, um fã de OM de 8 anos que sofre de câncer

Kenzoum torcedor do Olympique de Marsella de 8 anos que sofre de câncer no cérebro, e sua família foram atacados por torcedores do AC Ajaccio na noite de sábado.

O pai do menino levou vários socos no rosto por ousar carregar o filho nos ombros, vestindo uma camisa do OM, para que pudesse ver os jogadores do Marselha em campo antes do início da partida em Ajácio no sábado à noite.

De volta à Córsega, depois de uma estadia anterior com outras crianças doentes, para esta viagem surpresa oferecida pelos pais, Kenzo viu vários indivíduos invadirem violentamente o camarim que ocupava com sua família. Por causa de uma simples camisa do OM, que foi forçado a tirar e que depois foi queimada, Kenzo foi empurrado e seu pai espancado.

“Fiquei com muito medo quando os vi entrar na sala, não esperava nada, fiquei surpreso”, disse o pai de Kenzo à BFMTV no domingo. “Tive muito medo pela segurança deles. Rapidamente percebi que se não lhes desse a camisa, eu e meus filhos correríamos o risco de consequências muito mais graves”.

“Alguns deles nos insultaram, mas não se deram bem”, acrescenta. “Um grupo de quinze pessoas ainda invadiu o camarim. É uma loucura.”

Kenzo, de 8 anos, natural de Cassis, com câncer no cérebro, foi ontem o convidado do presidente da Air Corsica, com sua família, para realizar seu sonho: ver o OM, seu time do coração, durante a partida Ajaccio-OM . Porque ele estava de calção de banho… pic.twitter.com/jyqrbd9INI ? SALA DE GOSSIPA (@GossipRoomOff) 4 de junho de 2023

Investigação sobre “violência de grupo

Os acontecimentos, que foram parcialmente reconhecidos por um dos presidentes da AC Ajaccio grupo de apoiadores, levou o Ministério Público a abrir uma investigação judicial sobre um caso de violência coletiva.

Após a expulsão dos agressores pela segurança do estádio, a direção do clube corso permitiu que Kenzo e seus pais tivessem acesso ao vestiário do OM após a partida. Lá, o jovem torcedor pôde passar um tempo com seus ídolos, entre eles o meia Matteo Guendouzi.

“Esses indivíduos não representam de forma alguma os valores do nosso clube e da nossa ilha”, disse o AC Ajaccio em um comunicado. Mesmo a estupidez mais extrema não pode desculpar tal comportamento! O clube condena esses atos indescritíveis nos termos mais fortes possíveis!”