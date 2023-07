ATENÇÃO! Inscrições do PROUNI 2º semestre terminam HOJE

O Prouni, Programa Universidade Para Todos, é um programa do Governo Federal criado para fornecer bolsas de estudos para estudantes em instituições de ensino privadas.

As bolsas oferecidas podem ser integrais e parciais para cursos de graduação e são distribuídas conforme os critérios de cada edição do Prouni.

As inscrições para o Prouni do 2º semestre começaram no dia 27 de junho. Porém, fique atento: o prazo para inscrições termina nesta sexta-feira, dia 30 de junho.

Dessa forma, para que você ainda consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Prouni 2023/2. Confira!

Prouni 2023/2: período de inscrições termina nesta setxa (30)

Conforme anúncio oficial do Ministério da Educação (MEC), o período de inscrições no Prouni do 2º semestre termina às 23h59 desta sexta-feira, dia 30 de junho.

Os estudantes interessados em participar da seleção devem se inscrever virtualmente no site do Prouni a partir do Portal de Acesso Único do MEC. Para acessar o site, os candidatos devem fazer login com a conta pessoal gov.br. Os estudantes que não possuírem uma conta gov.br poderão realizar o cadastro no site.

As inscrições são gratuitas e os candidatos não precisam pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar.

Além disso, no momento da inscrição, os candidatos deverão informar alguns dados e informações pessoais, como:

Renda familiar per capita;

Modalidade de concorrência (ampla concorrência ou reserva de vagas);

Duas opções de cursos de graduação por ordem de preferência .



Caso você esteja em dúvida sobre as opções cursos oferecidas nesta edição do programa, saiba que o MEC liberou a consulta às vagas do Prouni. Para visualizar as opções, basta acessar o site do Prouni e clicar em “consulta de vagas”.

Acesse o edital do Prouni 2023/2 para mais informações sobre os procedimentos de inscrição no programa.

Prouni 2023/2: quem pode participar?

Segundo as informações oficiais, todos os candidatos que participaram da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, em 2021 ou 2022, poderão participar da seleção.

Porém, é necessário que os estudantes não tenham obtido nota zero na prova de redação e tenham, ainda, conseguido ao menos 450 pontos em cada uma das provas objetivas (Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas; Ciências da Natureza; e Matemática e suas Tecnologias) do ENEM.

Para participar, os candidatos devem possuir ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede particular. Dessa forma, os candidatos “treineiros” não podem concorrer às bolsas oferecidas pelo Prouni.

Prouni 2023/2: oferta de bolsas

Nesta edição do Prouni, os candidatos poderão conseguir uma das 276.566 bolsas de estudo oferecidas. Do total de bolsas, 215.530 são integrais (100% do valor da mensalidade) e 61.036 são parciais (cobrem 50% do valor da mensalidade).

Para conseguir uma bolsa através do Prouni, os participantes devem atender aos critérios de renda estabelecidos pela edição 2023/2 do programa.

As bolsas integrais são direcionadas aos candidatos com renda familiar per capita de um salário mínimo e meio, enquanto as bolsas parciais são voltadas para os participantes com renda familiar per capita de até três salários mínimos.

Na edição 2023/2, os participantes serão selecionados com base em uma ordem de prioridade estabelecida pelo programa. As categorias prioritárias foram organizadas da seguinte forma:

Professores da rede pública de ensino para os cursos de licenciatura e pedagogia. Os professores podem concorrer sem a necessidade de se encaixar nos critérios de renda mencionados;

Candidatos que cursaram o ensino médio em uma escola da rede pública;

Candidatos que cursaram o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente com bolsa integral em escola privada;

Candidatos que estudaram o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente com bolsa parcial ou sem bolsa em instituição privada;

Candidatos que cursaram todo o ensino médio com bolsa integral em escola da rede privada;

Candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escola privada, com bolsa parcial ou sem bolsa.

Prouni 2023/2: próximos passos

Nesta edição, os resultados do Prouni serão divulgados no dia 04 de julho e todos os participantes aprovados deverão confirmar as informações socioeconômicas apresentadas durante a inscrição entre os dias 04 a 14 do mesmo mês.

A segunda chamada de aprovados, por sua vez, será liberada no dia 24 de julho. Neste caso, os participantes aprovados deverão realizar a confirmação de informações entre os dias 24 de julho e 03 de agosto.