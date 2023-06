Ative o código da Sportsnet TV em Watch.sportsnet.ca Login Code (2023)

É também uma das plataformas de streaming mais populares no Canadá. Não há nada melhor do que o Sportsnet Now, quando você absolutamente deve consertar seus esportes agora, não na próxima semana, amanhã ou mesmo em uma hora. Atualmente, o Sportsnet NOW oferece 2 níveis principais de assinaturas, bem como dois níveis para visualização específica da WWE. Abrange várias ligas femininas e outras associações não convencionais, juntamente com algumas ligas nacionais e internacionais. Mas você sabe como ativar o Sportsnet Now no seu aparelho? Se a resposta for não, certifique-se de ler o guia até o final. Portanto, vamos começar com o guia.

Que conteúdo o Watch.sportsnet.ca agora oferece?

Você vai curtir a NHL porque até mesmo a assinatura básica do Sportsnet Now tem mais hóquei do que você jamais poderia pedir. Além disso, você pode transmitir jogos regionais para Flames, Canucks, Leafs ou Oilers. Você poderá assistir a mais de 300 jogos da NHL (dependendo de onde você mora). Além disso, você também terá acesso ao Hockey Night no Canadá, ao Scotiabank Wednesday Night Hockey e ao Rogers Hometown Hockey.

Com a assinatura básica, você também pode assistir a algumas ações do Toronto Raptors e da NBA. Além dos principais esportes, você também terá acesso a eventos como Grand Slam Curling, Copa Davis, IndyCar, Tour de France, English Premier League e WWE.

Colocar algum dinheiro extra para o Sportsnet Now + lhe renderá mais (se você escolher). Se você pagar mais, quase dobrará seu acesso NHL on-tap (grátis). Além disso, você terá acesso a centenas de partidas de futebol da FA Cup, Premier League, Gallagher Premiership e Bundesliga.

Tema Ative o código Sportsnet TV em Watch.sportsnet.ca Plataforma Watch.sportsnet.ca Link de ativação watch.sportsnet.ca/activate Atualizar junho de 2023 Dispositivos suportados Apple TV, Android TV, FireTV

Quanto custa o Sportsnet NOW?

A Sportsnet NOW oferece vários planos de assinatura. Primeiro, você pode escolher se deseja assinar o plano Standard ou Premium. Em seguida, você pode decidir se deseja assinar mensalmente ou anualmente. As assinaturas Premium custam $ 34,99 por mês ou $ 249,99 por ano, enquanto as assinaturas Standard custam $ 14,99 ou $ 149,99.

Dispositivos compatíveis com Sportsnet agora:

Com o Sportsnet Now, você pode transmitir TV ao vivo em seu desktop ou dispositivo móvel por meio do navegador de sua preferência ou baixar o aplicativo Sportsnet para Android, iPhone ou iPad. No entanto, os requisitos mínimos para Android são OS 6.0 ou superior e para iOS 10.3.

O que é o código de ativação de 6 dígitos do Watch.sportsnet.ca?

Sportsnet Now oferece serviços de streaming. Uma ampla variedade de conteúdo esportivo está disponível nesta plataforma, incluindo hóquei profissional, beisebol, basquete, futebol e muito mais. Para ativar o Comedy Central na minha TV, você precisará visitar “https://watch.sportsnet.ca/activate”.

Ative o Sportsnet agora usando https://watch.sportsnet.ca/activate Code

Bem, existem diferentes dispositivos que você pode usar para ativar o Sportsnet Agora, use o código de ativação watch.sportsnet.ca. Portanto, dependendo do seu dispositivo, você pode executar as etapas abaixo mencionadas:

1. Ative o Sportsnet no Firestick

Aqui estão as etapas para ativar o Sportsnet Now no Firestick usando o código Watch.sportsnet.ca/activate.

Abra a Amazon Appstore em seu Firestick e procure por “Sportsnet Agora.” Para instalar o Sportsnet Now no seu Firestick, selecione o aplicativo nos resultados da pesquisa e clique em “Download“ “Entrar” ou “Ativar.” Abra o aplicativo e cliqueou Será necessário um código de ativação. No seu computador ou dispositivo móvel, acesse www.sportsnet.ca/activate. No site de ativação, insira o código de ativação exibido em seu Firestick. Para fazer login, siga as instruções na tela ou crie uma conta, caso ainda não tenha uma. Você pode acessar todo o conteúdo do Sportsnet Now no seu Firestick assim que sua conta for vinculada com sucesso.

2. Watch.sportsnet.ca Ative o código de 6 dígitos na Apple TV

Você pode seguir estas etapas para ativar o Sportsnet Now na Apple TV usando o código Watch.sportsnet.ca/activate.

Acesse a App Store da Apple TV e pesquise “Sportnet Agora” Baixe e instale o aplicativo. Usando sua Apple TV, abra o aplicativo Sportsnet Now depois de instalá-lo. Para ativar o Sportsnet Now, clique em “Entrar” no aplicativo. Você receberá um código de ativação por meio do aplicativo Sportsnet Now. Você precisará deste código para ativar o Sportsnet Now na sua Apple TV. Visite o site de ativação do Sportsnet Now em www.sportsnet.ca/activate usando um navegador da Web em seu computador ou dispositivo móvel. Você precisará inserir o código de ativação do aplicativo Sportsnet Now na sua Apple TV no site de ativação do Sportsnet Now. Usando seu nome de usuário e senha, entre na sua conta Sportsnet Now. Você precisará criar uma conta se ainda não tiver uma. Para ativar, siga as instruções na tela. Depois disso, sua Apple TV deve estar configurada para receber o Sportsnet Now. Você poderá assistir a esportes ao vivo e outros conteúdos em sua Apple TV após a ativação bem-sucedida.

3. Ative o código Watch.Sportsnet.ca na Android TV

Aqui estão as etapas para ativar o Sportsnet Now na Android TV ou Smart TV usando o código Watch.sportsnet.ca/activate.

Baixe o aplicativo Sportsnet Now. Agora você pode iniciar o aplicativo Sportsnet Now. Comece inscrevendo-se ou fazendo login. Ao fazer login, você será solicitado a ativar o Sportsnet Now. Visite o site ou digite o código fornecido na tela. Para ativar sua conta Sportsnet Now, verifique se as informações da sua conta estão prontas. O Sportsnet Now pode ser acessado imediatamente após a instalação na sua Android TV.

Empacotando

Então, isso é tudo como ativar o Sportsnet Now no seu dispositivo. Espero que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tem alguma dúvida sobre o assunto.

