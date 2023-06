Ative o Login UKTV Play TV em uktvplay.co.uk Code Account (2023)

No UKTV Play, você pode assistir a programas de TV, documentários e filmes de vários canais da UKTV. É fácil assistir ao UKTV Play em qualquer lugar e a qualquer hora. Para usar todos os recursos e benefícios do UKTV Play, os usuários devem se registrar, ativar e fazer login. Aqui explicaremos o processo de ativação e login em sua conta UKTV Play e como receber um código de ativação e se registrar para UKTV Play usando o uktvplay.co.uk Ativar link.

O que é o UKTV Play?

Você pode assistir a canais UKTV como Dave, Drama, Really e Yesterday através do UKTV Play. O aplicativo UKTV Play fornece acesso a uma ampla variedade de programas de TV, documentários, filmes e conteúdo exclusivo. No entanto, há uma variedade de dispositivos que você pode usar para acessar o serviço, incluindo smartphones, tablets, smart TVs e reprodutores de streaming.

Por que ativar e registrar sua conta UKTV Play?

Você pode começar a usar o serviço de streaming depois de ativar e registrar uma conta UKTV Play. O login lhe dará acesso a recursos personalizados, recomendações e a capacidade de salvar seus programas favoritos para assistir em vários dispositivos. Além disso, oferece uma experiência de visualização mais pessoal e perfeita por meio do UKTV Play.

Como se registrar no UKTV Play usando www.uktvplay.co.uk Ativar

Baixe ou registre o aplicativo em http://www.uktvplay.co.uk/activate register.

À direita, clique Conta .

Clique Registre-se para Assistir .

Depois disso, para assistir gratuitamente, digite seu endereço de e-mail, senha, nome e sobrenome, data de nascimento, sexo e código postal nas caixas abaixo e clique em Registre-se para assistir gratuitamente .

Como você faz login na sua TV?

Inicie o aplicativo UKTV Play. Selecione um programa para transmitir no UKTV Play. Depois disso, o prompt de tela cheia aparecerá.

A partir daí, para entrar ou registrar-se, clique no botão Entrar ou Registro link.

ou Você verá várias etapas e um código de cinco dígitos na tela.

Você pode ativá-lo em seu smartphone, tablet ou desktop visitando www.uktvplay.co.uk/activate.

Para fazer login, insira os detalhes da sua conta UKTV Play. Se você ainda não criou um, preencha o formulário para começar.

Depois de inserir a senha exibida na TV, a TV confirmará que você está registrado e poderá continuar assistindo.

Após 30 minutos, o código de reprodução da TV do Reino Unido provavelmente será atualizado se tiver sido exibido na tela por mais de 30 minutos.

Você deve verificar se há espaços e sinais de pontuação em seu Código.

Você verá o código na parte superior da tela depois de fazer login na sua conta do UK TV Play e pressionar o botão Entrar ou Registro botão quando solicitado.

Por fim, você pode se registrar para visualizar o conteúdo.

#1. Ative o Amazon Fire TV em www.uktvplay.co.uk/activate

No Firestick, toque no ícone Pesquisar e digite UKTV Play . Baixe o aplicativo nos resultados da pesquisa. Na tela inicial do Firestick, abra o aplicativo depois de baixá-lo e instalá-lo. Faça login se você já tiver uma conta UKTV Play. Ou simplesmente crie um novo. Você pode fazer isso pelo aplicativo. Em seguida, para concluir o registro, pode ser necessário usar outro dispositivo para acessar o site do UKTV Play (Uktvplay.co.uk Activate). Normalmente, o aplicativo UKTV Play fornece um código de ativação assim que você faz login. É recomendável manter essa tela aberta ou anotar o código. Para ativar, acesse www.uktvplay.co.uk/activate em outro dispositivo (por exemplo, um computador ou smartphone). Digite suas credenciais de login e faça login. Para fazer login na sua TV, digite o Código no campo e clique em Entrar .

#2. Ativação do UKTV Play no Roku em uktvplay.co.uk/activate

Vá para a seção Canais na página inicial do Roku.

Você pode adicionar um canal pesquisando UKTV Play e clicando no Adicionar canal botão.

Abra o aplicativo UKTV Play após baixá-lo.

Posteriormente, se você for um novo usuário, poderá Registre-se para assistir gratuitamente ou Entrar .

Depois disso, para entrar, digite seu endereço de e-mail e senha e clique em Entrar .

Agora, abra seu navegador da Web e vá para www.uktvplay.co.uk/activate .

Faça login e você será direcionado para a página de ativação.

Para fazer login na sua TV, digite seu código de ativação e clique no botão Faça login na sua TV botão.

Assim que receber a confirmação da ativação do canal, você poderá assistir ao UKTV Play.

#3. Ative o UKTV Play na Apple TV

Inicialmente, na tela inicial, vá para o Loja de aplicativos .

Use o teclado na tela para digitar UKTV Play no menu de pesquisa.

Certifique-se de usar apenas o aplicativo oficial do UKTV Play.

Usando o Pegar botão, instale o aplicativo UKTV Play.

Em seguida, selecione Registre-se para Assistir do aplicativo.

Faça login usando seus dados básicos.

Seu Canal será ativado com um Código de Ativação.

Abra seu navegador e acesse www.uktvplay.co.uk/activate.

Em seguida, você será levado ao Entrar ou Registre-se para Assistir página.

Depois, clique Entrar e digite seu endereço de e-mail e senha.

Em seguida, clique no Faça login na sua TV botão depois de inserir seu código de ativação.

Em sua tela, você verá uma confirmação da ativação. Depois disso, você pode assistir ao seu conteúdo.

#4. Ative o UKTVPLAY no Sony Bravia

No controle remoto da TV, pressione o botão lar botão.

Vá para o menu Aplicativos e selecione o Loja de aplicativos do Google .

A seguir, do lado direito, há um ícone de busca (lupa).

Use o teclado na tela para digitar um comando de voz ou digite UKTV Play na caixa de pesquisa.

Abra o aplicativo UKTV Play após a instalação.

Clique Registro ou Conecte-se.

Depois disso, você verá o código de ativação na tela após alguns minutos.

Vá para o navegador da web do celular e digite www.uktvplay.co.uk ativar na barra de endereço do Google.

Posteriormente, você precisará fazer login com as mesmas credenciais de conta de antes e inserir o código de ativação no campo fornecido.

Depois disso, você receberá uma confirmação de que o UKTV Play Channel foi ativado.

#5. Uktvplay.co.uk/activate na TV Samsung

No controle remoto da TV Samsung, clique no botão Lar botão.

Na tela principal, clique no botão aplicativos aba.

Em seguida, procure e baixe o UKTV Play Aplicativo.

Abra o UKTV Play e selecione Registre-se gratuitamente ou Entrar .

Depois disso, digite sua senha e endereço de e-mail e clique em Entrar .

Abra um navegador diferente e vá para www.uktvplay.co.uk/activate .

Agora você pode entrar na sua TV inserindo o código de ativação no campo fornecido e clicando em Entrar .

Nas Smart TVs Samsung, o UkTV Play será ativado automaticamente.

Resumir

Então, isso é tudo como ativar o UkTV Play usando uktvplay.co.uk Ativar link. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber.

